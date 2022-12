Les Mérites sportifs waimerais reviennent après trois années d’absence, une relance pour la commune

Un club pas comme les autres

Le Mérite sportif collectif a été attribué à la Société royale de tir Saint-Hubert de Faymonville et plus précisément à l’équipe vétérans de tir à plomb. Cette récompense salue leur montée de catégorie, ils quittent la B pour rejoindre la A. "Ils ont gagné leur championnat." Le trophée décerné par le jury composé de l’échevin des Sports et Loisirs et de deux journalistes sportifs, permet également de mettre en lumière des disciplines sportives moins connues. "Quand on parle de collectif, on pense souvent aux équipes de tennis, aux clubs de foot…". Raphaël Rosen nous confie que le choix du mérite collectif a été unanime.

Une jeune fille prometteuse

Le Mérite sportif individuel a été attribué à Emma Bronlet, âgée d’à peine 18 ans et originaire de Faymonville. "Je ne m’y attendais pas du tout, je me suis dit que ça n’allait sûrement pas être moi. Je suis super contente", réagit-elle. Depuis 2014, elle pratique l’athlétisme au club de Malmedy et, très jeune, elle a commencé la course à pied. "J’ai commencé à courir avec mes parents et j’aime bien courir. J’aime bien le trail nature pour respirer et les joggings pour les vitesses de la route." À son âge, elle a déjà un palmarès impressionnant: "Elle a été championne de Belgique de course de montagne junior et championne provinciale de 3 000 mètres".

Après quelques années d’absences, "On relance et la volonté est de la maintenir. Ça met en lumière les performances individuelles. Au niveau collectif, ça met en lumière le travail de plein de bénévoles qui tournent autour des associations ou des clubs." Ça permet aussi des rencontres, glisse l’échevin de Waimes. "Par exemple, la gym, section élite, a fait une démonstration en présentant son savoir-faire."