Les premiers skieurs de la saison ont dévalé la piste de ski d’Ovifat (vidéo)

Lors de cette première matinée, seule une poignée d’une dizaine de skieurs ont fait le déplacement. "On a ouvert ce mercredi matin. Les pistes ont d’abord dû être damées mais avec les conditions de ce matin, seuls les bons skieurs pouvaient pratiquer aisément et, pour les autres, il fallait faire plus attention. Ça va aller mieux au fil des passages. On compte sur 200 personnes ce mercredi après-midi avec les enfants. Le week-end dernier pour la luge, on a accueilli 200 personnes également. Mais il faut encore que tout se rode donc ce n’est pas plus mal. On veut vraiment que tout soit au top pour le week-end où là, on attend du monde."

Un retour des skieurs qui va faire du bien au club de ski d’Ovifat qui a dû rester fermé ces dernières années à cause du Covid. "Comme l’année dernière où on devait rester fermé alors qu’il y avait des gens dans les prairies d’à côté. Pour nous, c’est vraiment important d’ouvrir pour rentabiliser avec des investissements que nous avons faits et que nous n’avons pas encore pu rembourser." Sans oublier la crise de l’énergie qui est passée par là. "On a eu des problèmes, comme tout le monde, avec le prix de l’énergie car c’est devenu impayable. On a même dû couper une cabine à haute tension pour passer à un groupe électrogène pour le nombre de jours que nous ouvrons à l’année. Et il ne tourne que quand nous en avons besoin pour rester le moins polluant et le plus écologique possible."