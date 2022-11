The Woodpecker Lodge, un chalet de luxe construit de A à Z par un jeune Waimerais

"J’y pensais depuis mes 14 ans mais cela fait environ 4 ans que le projet a commencé, raconte-t-il. Je pars en vacances à la montagne depuis que je suis tout petit et j’ai toujours adoré l’architecture des chalets là-bas. Je trouvais dommage de ne pas la retrouver dans notre région, alors que cela s’y prête bien."

C’est sur un terrain appartenant à son papa, en pleine forêt, qu’il a finalement jeté son dévolu. "Cela m’a pris un peu de temps pour obtenir le permis mais une fois reçu, j’ai commencé directement. J’ai tout fait moi-même, de A à Z." Chauffagiste de formation, Vincent Fagnoul s’est également rendu en France, à la fin de son apprentissage, pour apprendre la construction de chalet de montagne. "À mon retour, je suis allée en toiture. Et depuis un an, je me consacre à 100% à ce projet", explique le jeune homme. La construction du chalet lui aura demandé 8 mois de travail, de fin octobre 2021 à mai 2022.

Feu de bois et jacuzzi

L’objectif du Waimerais était aussi de se démarquer des hébergements que l’on peut voir ailleurs. "Le chalet est petit mais je voulais quelque chose de confortable, de luxueux, décrit-il. En tant que chauffagiste, la salle de bains est une pièce importante. Ici, elle représente un quart du logement. Je tenais aussi à ce qu’il y ait de vraies toilettes, pas de toilettes sèches."

Dans la pièce à vivre, un poêle à bois permet notamment de réchauffer encore plus l’atmosphère, tout en admirant la vue et la nature par la grande baie vitrée. À côté, une kitchenette est à disposition des hôtes. En haut de la mezzanine trône un lit king size. "Une fenêtre offre une vue sur le bois dès le réveil", note Vincent Fagnoul. La terrasse sur pilotis donne, elle, accès à un jacuzzi, accessible quelle que soit la saison. "J’espère avoir de la neige cet hiver pour marquer encore plus le côté montagne", lance-t-il.

Depuis l’ouverture, le carnet de réservation du Woodpecker Lodge ne désemplit pas. "Il s’agit essentiellement de couples, de 18 jusqu’à 60-65 ans. Ils viennent surtout pour passer un bon un moment à deux. Certains viennent de Wallonie mais via Airbnb, on a par exemple eu des gens de Norvège, de Paris…" Tous en recherche d’une parenthèse hors du temps. Plusieurs services sont aussi disponibles pour faciliter le séjour des hôtes. "Pour le moment, je n’ai que des retours positifs. Cela fait plaisir", confie-t-il. De quoi donner envie à Vincent Fagnoul de recommencer. "Je travaille déjà sur un deuxième chalet, plus moderne et axé sur le wellness." Si tout va bien, il devrait être terminé pour l’été 2023.

The Woodpecker Lodge, un chalet de luxe construit de A à Z par un jeune Waimerais

Des matériaux écologiques et du bois régional

Méticuleux, Vincent Fagnoul est animé par une envie de bien faire les choses. "J’adore la nature, la région et je trouve que les constructions de maintenant ne sont pas tops, notamment au niveau des matériaux", indique le Waimerais.

Pour son chalet, il a opté pour des matériaux écologiques ou recyclés. C’est le cas entre autres pour l’isolant. "Il s’agit d’herbe recyclée au bord des routes, pour devenir de l’isolant. Tout le bois, c’est du bois brut de scierie. Il est régional. C’était un moyen de montrer qu’on pouvait faire quelque chose de bien, de propre et de résistant, ajoute-t-il. Pour le jeune homme, ce chantier s’est avéré hyper positif." À l’époque, j’étais à un tournant professionnel. Ce projet a abouti au bon moment. Cela m’a porté. "

Enfin, le Woodpecker Lodge a également comme atout d’être situé à proximité de tous les lieux phares des Hautes-Fagnes et de l’Ardenne. Ce qui plaît particulièrement aux hôtes.

Des informations sur les activités à faire dans le coin et sur les itinéraires de promenades leur sont d’ailleurs fournies sur place.

http://thewoodpeckerlodge.be et The Woodpecker_Lodge sur Instagram