Les nouvelles cuvées Barrel Aged de la brasserie Peak sont arrivées

Pour la cuvée 2022 de ses Barrel Aged, la brasserie Peak sort deux exemplaires de bières vieillies dans des fûts. À commencer par la "Triple whisky Islay" et ses fûts de whisky. "Cette année, c’est en Écosse que la brasserie nous emmène. Et plus précisément vers l’île d’Islay, mondialement connue pour ses whiskys. Après plusieurs mois de garde dans des fûts de chêne de whisky Islay, notre Peak Triple se trouve sublimée d’arômes finement fumés, iodés et tourbés, typiques des plus grands whiskys tout en gardant les notes chaudes et douces de la Peak Triple. Avec son exceptionnelle couleur dorée, la dégustation n’en est que plus belle."