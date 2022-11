La Nationale 676 est pour l’instant fermée entre Sourbrodt et la Maison du Parc de Botrange. L’entrepreneur rouvrira cet axe à la circulation dès le 15 décembre. "La Fagne sera ouverte pour tout l’hiver, ce qui est une très bonne chose, note le bourgmestre waimerais Daniel Stoffels. On est plus près de la fin que du début. On voit enfin le bout du tunnel." Il faut dire que, depuis des mois, ces travaux occasionnent des embarras de circulation, "rien qu’hier, en revenant de l’administration communale, vers 17 h 30, j’ai eu des bouchons à Ovifat, chose que je n’avais jamais vue avant", mais impactent aussi les commerces et entreprises. "Une catastrophe" pour la station essence route de Botrange, l’épicerie de Sourbordt ou la pharmacie par exemple. "J’ai le retour de mes fils pour le secteur de la construction. Depuis le début de l’année, ils enregistrent une perte sèche de 20 000 à 30 000 euros car les camions qui alimentent les chantiers à Verviers, Eupen ou Liège sont obligés de passer par Malmedy, ce qui fait 30 à 40 minutes de trajet en plus pour chaque charroi. Mais bon, c’est un mal nécessaire." Pour rappel, ces travaux vont permettre de sécuriser les zones accidentogènes sur la nationale, via la création de deux ronds-points notamment, et la réalisation de trottoirs et d’une double piste cyclable depuis la rue des Tchénas jusqu’au Mont Rigi.

La route sera donc rouverte pour l’hiver et fermera à nouveau pour six à huit semaines maximum, au printemps 2023, afin de terminer le dernier tronçon entre le Signal de Botrange et la Maison du Parc.

2. Chantier au barrage de Robertville Les travaux de rénovation du barrage de Robertville sont eux terminés. Les ouvriers sont occupés à démonter les installations qui ont permis de faire les travaux. Et d’ici la fin de la semaine prochaine, voir le début de la suivante, le chantier sera bel et bien terminé.

3. Chantier au Signal de Botrange Le parking est désormais terminé au Signal de Botrange. Un investissement de 400 000 euros qui a permis à la Commune d’avoir un parking sécurisé et végétalisé. "On a fait le choix de ramener beaucoup de végétation assez sauvage, avec des plantes qu’on retrouve chez nous." Suite du dossier dans les prochaines semaines: l’installation d’un container pour l’accueil touristique et la préparation du démontage du bâtiment actuel. Le gros œuvre sera réalisé dans le courant de l’année 2023.