Waimes : la semaine de l’arbre reprend racine, à Botrange

Ces 23, 26 et 27 novembre, la semaine de l’arbre revient pour une seconde édition à la Maison du Parc-Botrange. "L’année passée, nous nous sommes décidés rapidement et nous n’avions pas eu beaucoup de monde. Cette fois, nous avons décidé de préparer l’événement un peu plus en amont et de communiquer davantage." reconnaît Sarah Guillaume, chargée de projet. Le programme débutera le mercredi 23 novembre de 14h à 17h par la construction d’un nichoir et/ou d’une mangeoire pour les oiseaux du jardin. "Les enfants sont les bienvenus pour cette activité mais ils doivent être accompagnés systématiquement d’un adulte." Le samedi 26 novembre, les visiteurs pourront participer à la traditionnelle distribution de plants de haies de l’achat groupé. Par la suite, une conférence Nichoirs et abris pour la petite faune sera retransmise uniquement en allemand. "La conférence se déroulera à la fois en l’intérieur et extérieur. Avec le conférencier, nous avons mis sur pied un projet où nous avons accroché une septantaine de nichoirs à différents endroits." Une petite visite suivra dans la foulée. Des nichoirs fabriqués par le conférencier seront vendus pour 15 € pièce. Deux activités sont encore au menu du dimanche 27 novembre. La donnerie "jardin" où le grand public pourra apporter et échanger ses plants, ses graines et petits outils. Enfin, la balade nature "arbres comestibles" ainsi qu’un atelier culinaire clôtureront le programme. "Nous espérons que le dimanche sera la journée la plus remplie. Nous avons concocté un planning pour que les visiteurs puissent venir en famille."