Voici les quatre projets retenus pour le premier budget participatif à Waimes

1. Un projet pour les aînés

La première demande émane de la Résidence Les Jardins d’Élisabeth, qui veut faire réaliser une série de portraits des résidents, qui seraient ensuite exposés au sein de l’institution ainsi qu’au sein des villages, via une exposition itinérante. "Ce dernier point n’est pas encore certain mais ça pourrait être chouette. Il y a beaucoup de résidents qui sont issus des villages waimerais. L’idée c’est de redorer un peu l’image des maisons de repos."

2. Embellir le parc d’Ovifat

Plusieurs habitants d’Ovifat se sont regroupés afin de soumettre une demande. Ils demandent une amélioration du parc situé derrière l’église afin d’en faire un lieu de rencontre. Ils envisagent ainsi la plantation de quelques arbres fruitiers, le rafraîchissement de l’étang et éventuellement d’afficher quelques toiles des artistes locaux.

3. Une nouvelle maison de jeunes

Le gîte Kaleo d’Ovifat aimerait, lui, reformer une maison de jeunes sur le sud de la commune. Si le projet a été accepté, il a fallu le modifier quelque peu puisqu’il fallait trouver un local pour le concrétiser. C’est finalement la maison de la gare, à Waimes, qui a été choisie, un espace déjà occupé auparavant par des jeunes.

4. Une aire sportive à Robertville

Le dernier projet est porté par la jeunesse de Robertville qui souhaite créer une aire sportive à côté de la salle du club de tennis de table du Smash Robertville. Avec un terrain de pétanque et un autre de beach-volley pour en faire un lieu de rencontre pour les jeunes mais aussi pour les plus âgés. "Le projet a été accepté mais sous réserve. Nous attendons encore un avis du service urbanisme afin de savoir si on peut le faire à cet endroit ", précise Audrey Wey.

Ces quatre projets devraient, si tout va bien, se concrétiser dans les prochains mois.