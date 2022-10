Le Rucher du Coin du Bois, de Sourbrodt (Waimes), n’est pas à sa première participation et n’est pas à sa première médaille non plus. "Je crois que c’est la 3e ou 4e fois, c’est une reconnaissance, ça veut dire qu’on fait du bon miel".

Il y a environ une quinzaine d’années, Norbert Gazon se lance avec son épouse dans ce domaine par passion et suivent des cours d’apiculture durant 2 ans. "Et puis, on a eu une ruche, puis deux, puis trois… ".

Ils se sont intéressés à la production de miel et à sa qualité. Leur participation au concours des miels d’ici et d’ailleurs a deux objectifs: "Pour savoir ce qu’il y a dans notre miel et pour savoir si on a raison de dire qu’on fait du bon miel", plaisante-t-il.

C’est avant tout un hobby, que le couple a développé tout au long de ces années. "Notre rucher est au bord des Fagnes, donc en Natura 2000, dans la réserve naturelle. On a un miel multifleurs, on attend les résultats des analyses pour savoir quelles fleurs exactement vont s’y retrouver cette saison."

Lors de la participation au concours, les apiculteurs envoient des échantillons de leur miel afin qu’il soit analysé sous toutes les coutures. Ce sont près de d’une septantaine de miels issus de France, de Suisse, de Tunisie, Madagascar ou encore de Wallonie, qui ont été contrôlés par un jury de 35 professionnels apicoles et consommateurs.

De Meix-devant-Virton à Bullange

D’ailleurs, parmi les 4 médailles d’or, le miel wallon vient arracher une place qui permet de reconnaître et valoriser le travail des apiculteurs wallons. C’est Pascal François de Meix-Devant-Virton, de la province du Luxembourg, qui met en lumière le savoir-faire wallon. Le miel wallon présente un ancrage fort tant par ses caractéristiques que par les techniques employées.

À noter qu’un autre apiculteur de chez nous s’est vu décerner une médaille d’argent, Georges Jost, de Murrange (commune de Bullange).