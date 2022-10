Gîtes et secondes résidences à Waimes: taxes en hausse

Les taxes pour 2023 étaient au menu du conseil communal waimerais de ce jeudi soir. Avec de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour certains. Au rayon des taxes majorées, cela concerne principalement les résidences secondaires ainsi que les gîtes. "Il faut savoir que la pression sur l’immobilier dans la commune est forte, détaille le bourgmestre Daniel Stoffels. Et cela devient difficile pour nos jeunes de pouvoir faire l’acquisition d’un bien sûr la commune. Dès lors, pour donner toujours la possibilité à ceux-ci d’acheter un bien, nous augmentons la taxe sur les secondes résidences et les gîtes pour les limiter. De plus, cela permet d’avoir une rentrée directe sans toucher aux taxes des Waimerais. Concrètement, cela nous permettra de dégager entre 130 et 140 000 €."