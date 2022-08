La vie de château (de Reinhardstein), ça s’entretient

Alors en ruine, le château sera redressé en à peine 18 mois, avec l’aide d’autres passionnés et d’artisans locaux. Celui qu’on appelait le "professeur" y installe alors ses collections… et ses valises: la vraie vie de château.

Décédé en 1994, son corps gît dans la crypte voûtée du château, son nom gravé en latin: Joannes d’Overloop. Depuis sa disparition, l’ASBL "conseil de défense du château de Reinhardstein" continue son travail, entretenant le château et agrandissant la collection au fil des ans. Parmi ses membres, on retrouve Martine Delvoye, administratrice-déléguée, qui a découvert le site il y a plus de 35 ans.

Passionnée d’antiquités

"Je suis arrivée ici par hasard, ma maman avait été engagée comme gouvernante pour le professeur Overloop", explique cette antiquaire de profession verviétoise qui travaillera bénévolement plusieurs années avant de prendre son envol professionnel."Quand j’étais petite. j’allais souvent chez un brocanteur, rue du Collège à Verviers, et je m’amusais à voyager dans ce bâtiment."

À sa retraite, elle décide de revenir au château."C’est un château qu’on ne quitte pas", sourit celle qui a côtoyé le professeur,"un personnage, grand passionné, parfois sévère mais d’un grand caractère".

Rénovation et collections

Évidemment, pas question de laisser dépérir ce joyau chargé d’histoire. Un château s’entretient à longueur d’année."On a beaucoup de projets de rénovation: la tour Saint-Hubert doit être totalement rénovée à l’intérieur. On aimerait reconstruire la maison du Bailli, qui nous servirait d’atelier pour pouvoir libérer le rez-de-chaussée pour le ticketing, afin d’avoir des aménagements plus ouverts au public." Alors que le château a été reconstruit sur les ruines, il a fallu consolider et stabiliser les fondations du bâtiment de la chapelle; d’autres travaux de cette ampleur suivront."Le gros travail en vue c’est la station d’épuration et les toitures: c’est énorme!"

Les collections sont améliorées au fil des ans."L’an dernier, on a commencé une très belle collection de coffrets anciens, du 16e siècle", sourit cette spécialiste qui met ses connaissances à profit du château.

C’est grâce à l’activité de l’ASBL, des dons des"Amis du château de Reinhardstein" ainsi que"d’un grand connaisseur et généreux donateur, membre de l’ASBL" que les projets prennent vie. Chaque année, une pièce du patrimoine mobilier est ainsi restaurée."Cette année, on aimerait restaurer la tapisserie de Bruxelles, qu’on retrouve dans la salle des Chevaliers."

Les prochains événements

Alors que la grande fête médiévale de juillet a été annulée ces trois dernières années, suite au Covid, elle sera de retour en grande pompe dès 2023. Mais le château est à découvrir tout au long de l’année. L’hiver, celui-ci se part de décorations de Noël et de lumières scintillantes pour un plongeon dans l’histoire particulièrement féerique.

Pour les amateurs, une BD sur le château, signée par le dessinateur gaumais Jean-Claude Servais, sortira vers la fin octobre, annonce Martine Delvoye. Ces dernières années, ce sont en moyenne 35000 visiteurs par an qui passent les portes du château.

L’histoire (express) de la forteresse

Pourquoi le château a-t-il été construit à cet endroit à Ovifat? Explications.

"Le château date de 1354. C’est Renaud de Waimes, à l’époque, qui reçoit une demande de son suzerain de l’époque, Wenceslas de Luxembourg, de bâtir cette forteresse."

Le lieu pas choisi au hasard

L’endroit n’a pas été choisi par hasard."La première raison c’est que la route commerciale du cuir traversait le site. Tous les marchands qui passaient par le site devaient payer le tonlieu, soit la taxe de droit de passage, qui était une bonne source de revenus pour les seigneurs du château. La deuxième raison c’est que le suzerain Wenceslas de Luxembourg est à l’époque l’avouée (le protecteur) de l’abbé de Stavelot. Il a donc besoin d’une garnison à proximité de l’abbaye pour défendre l’abbé, par serment. La troisième raison, c’est la position défensive du château, puisqu’il est situé sur un promontoire rocheux, ce qui lui offre une position stratégique très intéressante pour l’époque, puisque les trébuchets (les grosses catapultes médiévales) ne peuvent pas tirer sur le château depuis le sommet de la vallée, c’est trop loin."

«Partiellement déconstruit à l’époque de la révolution française»

Suite à l’extinction de la famille de Waimes, le château passe alors successivement aux mains de Zivelles, des Brandscheid, des Nassau puis des Metternich."Le château va malheureusement être partiellement déconstruit à l’époque de la révolution française, puisque les habitants de la région vont profiter de l’absence des seigneurs du moment pour voler les pierres du château et construire leur maison avec. Quand les Metternich reviennent, il n’y a plus que les parties grises du mur – que l’on peut toujours voir aujourd’hui. Ils abandonnent donc le château une seconde fois, définitivement."

Le château restera une ruine, jusqu’à l’arrivée du professeur en 1965. Celui-ci décide de reconstruire le château et l’habiter, lui-même, jusqu’à sa mort.

En pratique

VISITES GUIDEES

Les visites guidées sont organisées, toutes les heures, entre 11 et 16h, en français et néerlandais. Trois visites supplémentaires sont proposées en été. Des visites en anglais ou allemand peuvent être organisées, sur réservation, pour des groupes de minimum 10 personnes.

VISITES CONTÉES

Des visites contées aux chandelles sont organisées tous les jeudis des vacances d’été. Départ à 20h en français et à 20h30 en néerlandais.

EXPO

Une exposition sur les arquebuses et les instruments de chirurgie à travers les âges est à découvrir jusqu’au 30 septembre.

TIR A L’ARC

Des initiations au tir à l’arc sont organisées pendant l’été, les mercredis, samedis et dimanches, sans réservation.

TARIFS

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Elle est au prix de 8 euros pour les 6-25 ans et les seniors (65 + ans) et de 10 euros pour les adultes.

INFOS & RESERVATIONS

Le Château de Reinhardstein situé à Chemin du Cheneux 50, 4950 Ovifat, est ouvert tous les samedis et dimanches, ainsi que tous les jours pendant les vacances scolaires (belges et néerlandaises) et lors des jours fériés.

www.reinhardstein.net 080/44.68.68 ou info@reinhardstein.net