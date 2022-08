Des instruments chirurgicaux et arquebuses d’antan exposé au Château de Reinhardstein à Waimes

L’exposition fait partie intégrante de la traditionnelle visite guidée du château, les pièces datent de différentes époques et proviennent de régions diverses du monde. Vous découvrirez des instruments chirurgicaux du XIXe siècle qui vous glaceront le sang, tant leur barbarie ne semble pas s’apparenter au genre humain, comme la scie à amputation ou encore les trépans, cet instrument qui consiste à forer la boîte crânienne du patient en formant un petit trou en forme circulaire.

Une collection variée

Du côté des arquebuses, vous pourrez contempler l’une d’entre elle recouverte d’os, d’autres plus artistiques venant du Nord de l’Afrique mais aussi des pistolets de types écossais… Une collection assez variée qui intéressera tout le monde, les connaisseurs comme les non-initiés.

L’exposition clôture la visite guidée du château de Reinhardstein, durant laquelle un(e) guide retrace l’histoire du château et sa reconstruction. Les collections privées du professeur Overloop sont aussi présentées. Passionné d’histoire, il est tombé sous le charme de la demeure et s’est chargé, avec quelques passionnés et le savoir-faire des artisans locaux, de le reconstruire. À noter que des visites contées sont organisées tous les jeudis soir jusqu’à fin août.

Infos: www.reinhardstein.net