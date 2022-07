Le Domaine accueille en effet l’expérience "Dinner in the sky". " C’est une expérience assez magique que j’ai eu la chance de vivre une fois. On a eu envie de la proposer à nos clients, explique la directrice générale du Domaine, Pauline Petta.On aime innover et proposer des séjours atypiques. Et puis, dans un an, en août 2023, on lancera les travaux d’agrandissement, c’était une manière de marquer le coup."

Les convives pourront profiter d’un "lunch in the sky", d’un "tea time in the sky" ou encore d’un "dinner in the sky", perchés ainsi dans les airs.

Une table de 22 couverts avec au centre, la cuisine.

Et aux fourneaux, plusieurs grands chefs ont répondu présents pour préparer ce menu atypique, Arnaud Delvenne, finaliste de Top Chef 2022, mais aussi Valérianne Greban, du Meilleur Pâtissier, l’incontournable Jean-Philippe Darcis, "c ’était important d’avoir un chef local", et enfin le chef étoilé italien Fabio Sangiovanni.

Alors si l’expérience vous tente, il faudra compter entre 130 et 429 euros, suivant la formule. Il reste encore quelques places.