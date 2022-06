Comptes: «le calme avant la tempête»

2. Une modification budgétaire lourde à supporter Avec la hausse des coûts de la vie actuellement, tout le monde en pâtit.Nos communes aussi et Waimes n’y échappe pas. "La situation n’est pas bonne car les dépenses ont augmenté et qu’on ne sait pas augmenter les recettes.Nous avons un mali à l’exercice propre de 257419,34€. C’est du jamais vu en 15 ans que je suis là. On ne sait pas gérer ça autrement qu’en utilisant notre bas de laine qu’on a.Mais qui va fondre comme neige au soleil à ce rythme-là. Ces 257000 € vont donc être directement prélevés sur les exercices antérieurs."

3. Boni pour les comptes 2021 du CPAS Concernant les comptes du CPAS, la présidente Mireille Vandeuren a annoncé que le compte 2021 se termine "avec un résultat budgétaire en boni à l’exercice de 281768,51 €."

4. Une douloureuse modification budgétaire du CPAS Par contre, les comptes 2022 du CPAS s’annoncent bien plus élevés qu’annoncés, comme au niveau de la Commune. Cela évolue suite notamment aux augmentations des frais de fonctionnement avec l’énergie (+130771,64€) et des frais du personnel (+439376 €).

5. Trois rues vont être réaménagées Le plan d’investissement communal (avec mobilité lente) a été présenté et trois rues vont subir un lifting. Il y a la rue du Château (341000 €), la rue de Bouhaimont (353000 €) et la rue Antoine (917000 €).Pour cette dernière, il y aura quelques changements. "Vu le développement au niveau de la circulation lente, on a émis la réflexion d‘y intégrer une piste cyclable , détaille Daniel Stoffels. On proposera donc lors des études de réaliser une piste cyclable en mettant la rue Antoine en sens unique. Cela correspond à la circulation du bus et les enfants pourront aller à l’école à vélo grâce à la piste cyclable."

6. Un container pour l’école de Walk/Morfat En attendant toujours de potentiels subsides pour cette école, la Commune va acheter un container pour davantage de confort pour les élèves.