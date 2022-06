«J’en suis Fagnes!»: un slogan pour soutenir le projet de parc national des Hautes Fagnes

«J’en suis Fagnes!», le nouveau slogan

La coalition territoriale, formée par les communes de Baelen, Butgenbach, Eupen, Jalhay, Malmedy, Raeren et Waimes, lance désormais sa campagne d’adhésion. Sous le slogan, "J’en suis Fagnes!", elle espère fédérer les citoyens derrière son projet. "On ne peut pas créer un parc national sans convaincre la population, cela serait un échec" , explique la bourgmestre eupenoise, Claudia Niessen. Un site internet a donc été créé. Les citoyens peuvent participer à un sondage et suivre l’avancement du projet.

Dans la réalisation du dossier, un volet important est consacré à la participation citoyenne. Des visites de terrain sont donc prévues prochainement. Durant le dernier week-end de juin, soit les 25 et 26 juin 2022, des balades seront organisées pour tous. Le lundi 27 juin sera quant à lui réservé aux écoles et, en juillet, une semaine sera consacrée aux acteurs touristiques de la région. "Ces balades permettent aux guides de détailler les caractéristiques des Fagnes et d’informer sur les objectifs poursuivis par cette candidature" , précise Michel Fransolet, mayeur de Jalhay.

L’enjeu de la préservation de la nature

Devenir un parc national, qui couvrirait plus de 23000 hectares, présente en effet plusieurs avantages pour le plateau des Hautes Fagnes. Il y a tout d’abord le volet environnemental et tout l’enjeu de la préservation de la nature. "Les Fagnes ont notamment un rôle à jouer au niveau de la gestion et de la captation de l’eau, pour se prémunir contre de futures inondations, mais aussi pour faire face aux sécheresses. Ce réservoir d’eau alimente plusieurs barrages qui desservent presque 400000 personnes en eau potable."

L’affluence touristique représente également un enjeu auquel le plateau est confronté. "Les Hautes Fagnes attirent de nombreux touristes, on a vu ce qu’il s’est passé quand on a eu quelques jours de neige. L’idée, c’est donc aussi d’avoir une portée plus éducative, essayer de guider les touristes et de réfléchir à des projets de mobilité douce" , ajoute Claudia Niessen.

La coalition territoriale doit rendre son projet final pour le 2 octobre prochain.