Deux millions investis pour augmenter la taille de la Brasserie Peak

"On ne s’attendait pas à devoir déjà agrandir après seulement quatre ans, mais pour le moment ça tourne et qui n’évolue pas recule" , signale Victor Ernst, qui a budgétisé deux millions d’euros pour un bâtiment de 600 m2 (sur deux niveaux, soit 1200 m2de surface utile au total), pour la nouvelle salle de brassage, de nouvelles cuves… "On vient de commencer les travaux. Ils nous permettront d’augmenter nos capacités de production pour passer de maximum 5000 hectolitres à 16000 hectolitres. On aura la possibilité de tripler la production, de fabriquer 1,6 million de litres." Soit l’équivalent de… près de 5 millions de bières 33 cl (sachant que d’autres formats sont proposés).

Une demande qui explose

Le personnel (une quinzaine, en comptant également l’administration, l’horeca, etc.) brasse "à flux tendu" et ne peut envisager de conquérir davantage de territoire. Accroître la production permettra à une équipe commerciale de toucher d’autres publics. "Nous sommes surtout présents dans la région, et nous n’avons pas encore les capacités de faire plus. C’est justement pour cela qu’on doit augmenter, mettre une équipe commerciale en place et réfléchir à l’exportation qui, jusqu’à présent, est assez anecdotique (principalement dans les Alpes, en France)" , précise Victor Ernst.

Car si la demande est tendue, cela ne résulte pas d’une volonté de la brasserie ou d’une orientation marketing visant la rareté du produit.

Neuf bières dans la gamme

"Non, nous nous aimerions répondre à la demande. Pour l’instant, on s’étend un peu sur Bruxelles et Charleroi. Nous sommes aussi dans des enseignes comme Colruyt et Delhaize. Ils sont très compréhensifs avec notre petite brasserie, mais on doit répondre à la demande." Laquelle se pose principalement sur la bière blonde et la triple, un produit apprécié "mais qu’on boit dans une moindre quantité puisqu’elle est titrée à 8,5, alors que la blonde est une bière de soif" . Au passage, la gamme propose actuellement neuf bières puisqu’il faut ajouter la Summer, la Winter, l’IPA, la 0.0, la brune, la myrtille et la Grand Cru (en 75 cl). Sans oublier les "mûries" en fût: Sauternes, Porto, Calvados, bourbon, myrtilles sauvages… "Et celle au rhum: on l’a en permanence. Ce sont des bières qu’on propose en fin d’année. L’an prochain, on partira sur un whisky tourbé."

Le parking agrandi et des fûts en inox

Le nouveau bâtiment, entamé il y a peu, devrait être achevé en fin d’année. La salle de brassage et les nouveaux équipements seront opérationnels fin mars 2023. "La partie horeca à Sourbrodt restera la même. Nous avons dernièrement installé des chapiteaux et nous avons déjà agrandi la terrasse. En revanche, nous en profitons pour agrandir le parking: nous allons plus que le doubler! Il faut permettre aux gens de se garer. Tout ce chantier va, enfin, nous donner la possibilité de proposer à l’horeca de la région des fûts en inox lavables à la place des jetables."

L’impact des travaux routiers et l’inflation

Deux autres éléments animent aussi le quotidien de la brasserie: le chantier de rénovation de la N676 (Mont Rigi – Sourbrodt) et l’inflation des matières premières.

"Pour les travaux, le trajet est un peu plus long mais nous n’en subissons pas trop les conséquences. Le trajet est agréable… La route devrait être rouverte pour les congés du bâtiment, mais après il y aura la phase entre le Signal et Sourbrodt… Quant à l’inflation, le prix des bouteilles a plus que doublé! Le malt est également plus cher, ainsi que les frais du personnel, on doit anticiper. Nous essayons au maximum de limiter l’impact pour les consommateurs" , conclut l’Aubelois.