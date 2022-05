600 genévriers ont été plantés près de la Croix des fiancés, dans les Fagnes

Il y a quelques jours, une vingtaine de bénévoles des « Amis de la Fagne » ont planté 600 genévriers sur le plateau des Hautes-Fagnes, dans un secteur à proximité de la Croix des fiancés, le long de la Vêquée. Cette plante, jadis bien implantée dans les Ardennes, a petit à petit disparu de nos paysages. « Le genévrier était très répandu dans les Ardennes, et notamment dans les landes. Il a presque disparu à cause, justement, de la disparition des landes et suite aux implantations des épicéas », explique Roger Herman, président d’honneur de l’ASBL « Les amis de la Fagne ».