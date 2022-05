Cimetière d'Ondenval, réserves en eau, Parc national... Waimes avance

2. Pas encore de rationalisation de l’eau Certaines communes ont déjà pris des mesures restrictives afin de rationaliser l’eau de distribution. Depuis vendredi, à Trois-Ponts par exemple, les arrosages des pelouses et des toits, le nettoyage des terrasses ou encore le remplissage des piscines sont désormais interdits. Le groupe de l’opposition Waimes Ensemble a interpellé la majorité pour voir ce qu’il en était des réseaux d’eaux waimerais. "On a été rassuré par le collège, les débits sont suffisants pour l’instant" , note le conseiller Guillaume Lerho. La Commune dispose en effet de deux systèmes: le captage et les puits. Pour l’instant, tous les villages sont fournis grâce aux eaux des captages. "Nous n’avons pas pour but de mettre en fonction nos puits, ajoute le mayeur. Nous sommes à l’aise pour l’instant. Bien entendu, ça fait l’objet d’une surveillance presque journalière mais en ce moment, il n’y a pas de soucis à se faire de ce côté-là."

3. Quid du Parc national des Hautes Fagnes? Le projet de Parc national dans les Hautes Fagnes avance. Le bureau d’étude continue son travail et développe le projet. "On est quatrième sur quatre mais on a vraiment envie de monter sur le podium. On veut que notre parc naturel devienne un parc national et nous avançons en ce sens." Les conseillers ont par ailleurs été conviés à une réunion la semaine prochaine, afin de faire le point sur l’avancement du dossier.