Les travaux à Sourbrodt énervent mais avancent

Ce sentiment, Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes, le comprend. "On a eu beau faire en sorte de les organiser à des moments différents, le Covid est passé par là et les chantiers sont en cours en même temps , indique-t-il. Je rappelle que ces travaux ne sont pas réalisés par la Commune et que nous n’avons d’autre choix que de les subir. Mais, comme on dit, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs".

Celui-ci reste convaincu de l’importante d’avoir un barrage optimal, des aménagements sécurisés et des pistes cyclables pour rejoindre le Mont-Rigi ou Botrange. "Celles-ci sont nécessaires pour les touristes, les personnes qui ont de courtes de distance à faire vers leur lieu de travail mais aussi les familles qui n’ont plus les moyens d’avoir deux véhicules. Hélas, avec ce style de chantier, travailler avec des feux n’était pas possible" , poursuit le mayeur.

Une réunion de chantier s’est tenue mercredi avec le SPW. "La bonne nouvelle, c’est que le premier tronçon, du rond-point du Mont-Rigi jusque Botrange, sera tarmaqué pour les vacances et rouvert fin juin. Même s’il y a eu de mauvaises surprises au niveau des sols. Je rappelle que ce sont les Fagnes et donc de la tourbe. De l’autre côté, du rond-point de Sourbrodt jusqu’à la station essence, il faut finalement remplacer les égouts" . Ce qui n’était pas prévu initialement. "J’ai redemandé lors de la réunion que cela soit rouvert pour les vacances , note Daniel Stoffels. Les entrepreneurs m’ont dit que des mesures seront prises en ce sens" . Le temps sec joue en effet en leur faveur.

"Mon cœur saigne surtout pour les petites PME, comme la station essence, la friterie, l’épicerie, la fleuriste ou la pharmacie. Ce chantier a des conséquences sur l’économie locale." L’axe voit passer en temps normal entre 5600 et 5800 véhicules par jour. "Nous devons encore mordre sur notre chique jusqu’au moins de juin" , estime le bourgmestre. Une nouvelle fermeture aura lieu au point bas, vers Sourbrodt. "Mais des déviations seront mises en place par le village" . Enfin, une troisième tranche, Sourbrodt à Botrange aura lieu au printemps 2023.