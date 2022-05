Deux nouvelles bières pour la brasserie Tetras Beer

Après une bière hivernale, la Zima, deux nouvelles créations rejoignent déjà leur bière permanente, la Sotê. "L’Halifax est inspirée des bières anglaises, c’est une english bitter. Elle est portée sur les malts avec de la fleur d’hibiscus, qui donne un petit côté grenadine" , explique Lionel Koch. Le nom provient cette fois-ci de l’avion britannique Halifax abattu durant la Seconde Guerre mondiale dans la région, un monument dédié aux aviateurs est érigé à Sourbroodt, non loin de la brasserie. En plus de cette boisson estivale, les deux zythophiles se sont amusés avec une édition limitée. "On a su dénicher une barrique de Belgian Owl (NDLR: whisky produit à Fexhe-le-Haut-Clocher) dans lequel on a fait maturer quatre mois une bière triple. On est très fier du résultat: le goût de whisky est bien prononcé, mais reste doux, et il a aussi le côté boisé du tonneau , développe Lionel Koch. Moi qui suis amateur de whisky, j’aime vraiment bien ce genre-là… Dans le futur, si on pouvait avoir la place pour en mettre quelques-unes, ce serait vraiment génial." Le brasseur met en garde: il n’y a que 220 bouteilles de 75 cl et une bonne partie a déjà été réservée, notamment lors du festival Capsule qui se tenait ce week-end à Malmedy. Mais que les amateurs se rassurent, un deuxième brassin est déjà en cours dans le fut de Belgian Owl, et une scottish ale, "une bière écossaise ambrée" , devrait ainsi arriver en août!