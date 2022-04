L'asbl Ekhoes veut construire un second lycée au Burkina Fasso

L’ASBL waimeraise Ekhoes s’apprête à fêter ses huit ans. Créée par deux amis en 2014, elle a déjà permis la création d’un lycée au Burkina Faso. Pour célébrer cet anniversaire, ils ont décidé de relancer un financement participatif. Objectif: construire un second lycée. " Les écoles primaires sont financées par l’état, mais pas les secondaires. Il n’y a pas assez de place pour les jeunes qui sortent du primaire. Toutes les places que nous créons permettent donc à des jeunes de poursuivre leur scolarité ", explique un des fondateurs de l’ASBL, Thomas Wansart. Le premier établissement accueille déjà 300 adolescentes et le dortoir permet à 60 jeunes filles d’être logées et nourries. Ce nouveau lycée devrait lui permettre de scolariser 200 nouveaux élèves. Pour financer ces travaux, l’ASBL compte principalement sur les événements qu’elle organise régulièrement, mais la crise du Covid a bousculé tous leurs plans. " On a organisé très peu de chose. On a vendu des paniers de Noël de produits locaux mais là, depuis deux ans, on a organisé aucun événement donc on a eu très peu de rentrée ."