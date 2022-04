La neige a fait son retour en force

Ainsi, les premiers flocons se sont abattus déjà jeudi sur les hauteurs verviétoises comme en Fagnes ou à Jalhay par exemple.Mais c’est surtout depuis ce vendredi en début de soirée que la poudreuse s’est abattue, sur toute la région cette fois.

Même si elle n’a que peu tenu sur Verviers ou le plateau de Herve, la neige a recouvert le haut plateau fagnard avec 10 centimètres enregistrés ce samedi matin à la station météorologique du Mont Rigi.

Et en ce premier week-end des congés de Pâques, autrement renommé comme ceux de printemps désormais, on pouvait penser à un afflux massif de visiteurs pour profiter d’un bon bol d’air frais dans la neige, comme on a pu le connaître ces deux dernières années.Mais ce samedi en tout cas, ce ne fut guère la grande affluence. Certes, quelques touristes ont fait le déplacement mais toutes les places de parking étaient loin d’être remplies partout. Il n’y a également pas eu de souci sur le réseau routier. Un léger air de quiétude qui fait aussi le plus grand bien.