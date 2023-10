Un diplôme en or pour les maison de repos CHC de Membach et de Heusy

Ce 19 octobre 2023, Leslee Thompson, CEO d’Accréditation Canada International (ACI), a remis en mains propres des diplômes confirmant l’accréditation au niveau or de huit maisons de repos du groupe de santé CHC, parmi lesquelles on retrouve les résidences de Membach et de Heusy.