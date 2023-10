"En ce qui concerne les jeux vidéo, il y avait peu d’activité similaire dans la région, explique-t-il. Donc on commence à attirer de plus en plus de monde. D’autant qu’il y a toujours moyen de trouver des perles." Cela se marque déjà avec la venue de personnes originaires de Charleroi, de Namur et même de Woluwe. Cette fois-ci, ce sont une trentaine d’exposants, étalés sur quelque 130 mètres de table, qui étaient présents.

Si, en matinée, les collectionneurs étaient davantage de la partie, les particuliers ont également fait le déplacement. "On remarque que les gens cherchent vraiment des jeux et jouets rétro, comme les vieilles éditions du Cluedo, du Monopoly ou de Dix de chute. C’est pareil pour les jeux vidéo, ce sont surtout les consoles de première génération, des années 80 par exemple, qui sont prisées."

Jouets et jeux vidéo: le rétro a de l’avenir à Verviers

Un investissement comme un autre

Et ce ne sont pas que des adultes nostalgiques qui se passionnent pour la chose. "Les jeunes sont aussi envoûtés, grâce à YouTube notamment, parce qu’ils comprennent que cela peut être un bon investissement", assure Alain David.

Un ressenti partagé par l’équipe des magasins Cash Converters de Verviers, Huy et Herstal, qui sponsorisait l’événement et vendait des articles. "On propose par exemple une carte Pokemon qui vaut 230 €, détaille l’un des vendeurs. Aujourd’hui, il y a une vraie spéculation autour de ces produits."

À l’intérieur des classes, des vendeurs occasionnels avaient aussi déniché des trésors. C’est le cas de Nicole et Christian Lafarque, venus avec un meuble coiffeuse vintage. "À une brocante récemment, une dame m’a dit que je ne devais pas le laisser partir pour rien parce que c’était un meuble de collection. C’est pour ça qu’on est là ce dimanche", indique Nicole Lafarque, qui en a profité pour faire un tour dans son grenier. "J’ai entre autres retrouvé ce petit service à dînette. Il a 54 ans !"

Nicole et Christian Lafarque. ©EdA J.Wo.

Un peu plus loin, Vincent Bastin et Séverine Morsa, de Welkenraedt, accompagnés de leurs enfants, ont embarqué beaucoup d’anciens jeux (dont un train électrique) ayant appartenu au papa de Vincent. "Ce sont des jeux avec lesquels j’ai également joué quand j’étais petit", confie-t-il. "Les premiers jeux qui sont partis, ce matin, sont des jeux vintage. On voit vraiment que c’est recherché, notamment par ceux qui prévoient de les revendre ensuite", constate Séverine Morsa.

Satisfait de cette seconde édition, Alain David planche déjà sur la suite. Une 3e bourse devrait être organisée en mars.