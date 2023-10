L’échevin verviétois Maxime Degey est actuellement sur l’île de la Réunion où il participait à La Diagonale des fous, ultratrail mythique de 165 km pour 10 000 m de dénivelé positif… Un fameux défi, même s’il se résigna après 53km, 14h28 et 2700m de D+ (tout de même).

Il s’est fait remarquer, puisqu’il fut interviewé ce 18 octobre par Patrick Montel, ancien "Monsieur athlétisme" sur France Télévisions, de 1983 à 2019 ! Désormais actif pour ses réseaux sociaux, il a interviewé les plus grands et les meilleurs sportives du monde sur les divers championnats mais aussi aux Jeux olympiques. L’ancien Micro d’or s’est découvert une passion pour les traileurs, raison de sa présence à La Réunion. Et il n’a pas manqué d’observer ce traileur, bière à la main, un certain "Maxime", "adjoint au maire" de "Verviers, à côté de Liège". Patrick Montel n’a pas hésité à le taquiner sur ses "quelques kilos en trop", ajoutant "côté réserves, tu as ce qu’il faut". Un bon moment pour ceux qui auront reconnu Maxime Degey, mais aussi pour Maxime Degey lui-même qui a remercié son interlocuteur sur Facebook. En conclusion ? "Des bières pour le lendemain et le surlendemain", assure Maxime Degey. Une nouvelle interview culte signée Patrick Montel !

Transparence mais opacité

Cette semaine, le conseil communal de Dison a inauguré un appareillage qui permettra de retransmettre ses débats en direct sur internet. Pour plus de transparence, paraît-il. Sauf que le dispositif souffre d’un couac: il est impossible pour le public, présent ou derrière son écran, de savoir, à chaque point, comment chaque élu a voté, seul le résultat global des votes est connu. Jouer la transparence et, en même temps, semer l’opacité en transformant un vote normalement public en vote secret: paradoxal, non ?

Mensonge ou confusion

Au même conseil communal de Dison, Jefferson Arnauts (minorité Vivre Dison) a reproché à l’échevin Stéphan Mullender (PS) de lui avoir menti lors de la séance précédente, en lui ayant affirmé qu’avoir fait réaménager des ralentisseurs dans l’avenue du Centre, à Andrimont, n’avait occasionné aucun surcoût à la Commune. L’échevin s’est défendu et excusé en plaidant la confusion, il avait cru, sur base de la question écrite préalable du conseiller, que celui-ci voulait parler du rond-point d’Ottomont, juste à côté, pour lequel des fondations plus importantes que prévu n’occasionnent pas de surcoût. Balle au… centre ?