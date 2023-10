Verviers: "Central", bar à vins et tapas à l’ancien Georges Café

Depuis ce vendredi 20 octobre, la brasserie Central a pris place dans l’ancien Georges Café. Dans notre édition du 13 avril dernier, le trio Daniel Schumacher-Henri Limbourg-Bruno Greco annonçait l’ouverture de ce nouvel établissement. Les locaux ont été entièrement rénovés. Avec un duo de couleur bois et noir, la brasserie s’inscrit dans un style moderne. Presqu’en face de l’entrée, une cave à vins trône, accueillant une sélection pour toutes les bourses. Des curieux aux connaisseurs, tout le monde devrait y trouver son compte, souligne Shirley van Wijhe. La sélection viendra de chez Rensonnet vin & champagne, situé à Heusy. Côté brasserie, le cuisinier Bruno Greco sera aux fourneaux le midi, et il retournera au restaurant La Table du Boucher à Herve le soir. "Ce sera de la cuisine repensée. Par exemple, on préparera la carbonnade de bœuf avec de la joue de bœuf ou le vol-au-vent sera agrémenté des pleurotes", détaille le cuisinier. Il indique qu’il se fournira chez des producteurs locaux comme le légumier Jean-Paul Tasset, de Herve, ou encore l’épicerie à Mangombroux, La Petite Pêche. Les plats seront uniquement proposés le midi, de 11 h 30 à 15 h, et les tapas seront au menu toute la journée. La terrasse arrière accueille désormais un bar à cocktails et un parking vélos sécurisé pouvant accueillir une vingtaine de cyclistes.