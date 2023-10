Une piscine comme neuve rouvre ce lundi à Verviers (photos & vidéo)

L’infrastructure de la rue Xhavée, construite en 1963, a été fermée pendant trois ans au total, entre le Covid et les travaux de rénovation énergétique (débutés en août 2021). "On a rendu une jeunesse à cette vieille dame endormie et on l’a inscrite dans la modernité", résume Malik Ben Achour, président de la Régie communale autonome, Synergis.

De fait, à peine le pas de la porte passé, la cure de jouvence est déjà bien visible dans le hall d’entrée où l’escalier monumental a été mis en valeur par un nouvel éclairage moderne. La clarté est aussi le maître mot qui a guidé la restauration des bassins dont les revêtements ont été changés par une nouvelle résine blanche qui recouvre également les plages aux abords.

Puis, il y a tout ce qui ne se voit pas: l’isolation de l’enveloppe du bâtiment, des plafonds (qui permet aussi une meilleure acoustique), toutes les conduites, la mise en place d’une ventilation à double flux avec récupération de chaleur, l’amélioration des techniques de traitement des eaux pour réduire l’utilisation de chlore…

Les salles de sport annexes ont également eu leur coup de jeune et une nouvelle salle polyvalente a été aménagée à gauche de l’entrée, à la place des anciens vestiaires pour dames.

Une nouvelle offre horeca pour le centre-ville

Finalement, un volume supplémentaire a été créé sur le toit pour accueillir une nouvelle offre horeca dans le centre de Verviers, "avec vue panoramique sur les deux bassins et puis une terrasse qui donne sur le parc". Les travaux sont bien avancés et l’objectif est d’ouvrir pour le 1er trimestre 2024.

Attribué à un peu moins de 8 millions d’euros, le coût du chantier s’est envolé de 30% pour dépasser les 11 millions. Un investissement bien nécessaire pour cette infrastructure sportive très fréquentée avec 250 000 entrées/an. "La piscine a vraiment son rôle à jouer dans le nouvel axe Xhavée – Chic-Chac (NDLR: avec les projets au Grand-Théâtre et au conservatoire) ", conclut Antoine Lukoki, échevin des Sports.