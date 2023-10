Caserne des pompiers de Verviers: le permis va être modifié

En février 2023, le Collège communal verviétois octroyait le permis d’urbanisme de la nouvelle caserne des pompiers de Verviers, prévue rue des Aulnes. Mais, entre-temps, les différentes crises et l’inflation ont engendré une augmentation des estimations du cahier des charges. "On a donc revu, à certains endroits, des choses à la baisse", indique Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours, lors du conseil de ce vendredi 20 octobre. Le permis va donc devoir être modifié. Une nouvelle demande sera introduite la semaine prochaine afin de solliciter un nouvel avis du fonctionnaire délégué. "On vous demande ici d’approuver le cahier des charges pour le marché des travaux afin qu’on puisse avoir des estimations concrètes pour le début du chantier." "On a demandé à l’architecte de compresser et de condenser le projet. Il est venu avec de nouvelles propositions qui changent un petit peu l’aspect architectural extérieur, d’où la nécessité d’apporter des modifications au permis", complète Jean-Luc Nix, président de la zone et bourgmestre de Welkenraedt. Cette révision permet une diminution des coûts de 2,3 millions d’euros (le budget – hors indexation et inflation – étant d’environ 12,5 millions d’euros). Cédric Halin, bourgmestre olnois, a insisté sur le fait de bien attendre le retour du permis avant d’attribuer les marchés. "On doit en effet procéder dans l’ordre", répond Jean-Luc Nix. Le point a été voté à l’unanimité.