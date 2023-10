Attaque à l'athénée royal Verdi à Verviers: un exercice réussi pour les services de secours

"Il s’agissait ici d’un exercice multidisciplinaire. Cette fois, c’est la police qui avait pris le lead, explique Alain Barbier, le chef de corps de la zone de police Vesdre. L’athénée Verdi se prêtait bien à cet exercice." Si quelques professeurs de l’établissement ont été formés et ont pu prendre part à l’initiative, les élèves, eux, n’étaient pas présents. "Ils étaient en journée pédagogique ce vendredi. Pour jouer le rôle des élèves, nous avons cette fois-ci fait appel à des étudiants en 7e année technique de qualification en sécurité de l’EP de Verviers. Cela leur a ainsi permis de vivre une telle situation de l’intérieur", note-t-il.

Pour rappel, pour ce type d’exercice, seules quelques personnes sont prévenues. Les autres, elles, ne savent pas qu’il s’agit d’un entraînement. Une manière d’apprendre aussi à gérer l’adrénaline suscitée par une telle intervention. Un poste de commandement opérationnel a été installé à l’extérieur de l’école et un comité de coordination s’est réuni au centre de crise de l’hôtel de police, chaussée de Heusy. "Il y avait le bourgmestre f.f. (NDLR: Alexandre Loffet) , le commandant des pompiers (NDLR: Quentin Grégoire), le parquet, un directeur D2 et moi-même, précise Alain Barbier. Il s’agit de coordination pure et simple pour faciliter le travail de ceux qui sont sur le terrain."

Vers 13 h 30, l’exercice était terminé. Un débriefing a alors pu être organisé. "L’exercice s’est très bien déroulé. Cela nous permet de savoir comment travailler tous ensemble. Même s’il y a toujours des choses à améliorer, on apprend de mieux en mieux à se connaître", estime le chef de corps. Le contexte actuel, et notamment l’attaque terroriste de Bruxelles, n’a en rien déterminé le thème de l’opération test de ce vendredi. "Ce genre d’exercice se prépare 8 mois à l’avance", conclut Alain Barbier.