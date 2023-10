Le projet d’extension du conservatoire de Verviers entre ses deux bâtiments actuels

Rien n’est donc fait, comme le précise l’échevin verviétois de l’Enseignement artistique, Antoine Lukoki (PS): "Il ne s’agit que d’un avant-projet. S’il est retenu par la Communauté française (NDLR: qui reste l’appellation officielle de la Fédération Wallonie-Bruxelles), comme nous l’espérons vraiment, il devra être encore peaufiné et on communiquera alors davantage."

L’opération est en effet très onéreuse, peut-être trop dans l’état actuel pour les seules finances de la Ville de Verviers. On parle là de 9 millions d’euros. "Mais on peut espérer 60 à 70% de subsides ", souligne l’échevin des Travaux, Maxime Degey (MR).

Le bâtiment principal, rue Chapuis. ©ÉdA LABEYE Philippe

Ce montant ne comprend pas uniquement la rénovation totale des bâtiments du conservatoire (rénovation énergétique, insonorisation entre les classes, aménagement de certains locaux, accès aux étages par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite…). Il porte aussi sur ce qui est l’élément le plus marquant du projet: la construction d’une extension du conservatoire, entre ses deux bâtiments actuels (l’un au début de la rue Chapuis, l’autre au fond du square de la rue Xhavée, qui fut jadis pensionnat puis orphelinat, caserne des pompiers, etc.).

L’autre bâtiment, côté rue Xhavée. ©ÉdA Fr.D.

Ce nouveau bâtiment serait construit sur l’emplacement du square, où se trouve le monument en hommage au roi Albert Ier (lire ci-dessous).

Bernard Lange, directeur du conservatoire: "Cette extension permettrait, en plus d’avoir des locaux supplémentaires (nous utilisons toujours deux conteneurs), de disposer d’une meilleure circulation entre tous les bâtiments. Les élèves ne seraient plus obligés de passer parfois par la rue pour aller d’un cours à un autre, d’un bâtiment à l’autre, ce qui pose un problème de sécurité pour les plus jeunes. Avec cette extension, on pourrait aller d’un côté à un autre en restant dans l’enceinte de l’école. C’est là que se trouverait une entrée centrale, avec donc une meilleure visibilité vers l’extérieur. On trouverait aussi un grand local au 1er étage, comme il nous en manque pour organiser des répétitions entre plusieurs disciplines."