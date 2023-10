"Equiquoi ?", six podcasts réalisés par des jeunes de 6 à 12 ans de la région de Verviers

Les enfants qui fréquentent l’école de devoirs ReForm située à Heusy ont réalisé une série de six podcasts portant sur le commerce équitable. "Nous travaillons régulièrement la thématique du commerce équitable avec les jeunes de l’ASBL. On a déjà réalisé une fresque à Heusy, derrière l’ancienne maison communale, on a aussi tourné des vidéos. L’idée est de sensibiliser les jeunes", détaille la coordinatrice de l’ASBL Reform, Caroline Demey. C’est notamment grâce au soutien financier d’enabel (l’agence de développement de l’État fédéral belge) que la réalisation des podcasts a été possible, ajoute-t-elle.