Démolition des galeries Voos à Verviers: la rue du Brou métamorphosée

La rue du Brou, en plein centre de Verviers, est transformée avec la démolition des anciennes galeries Voos. La d ernière phase qui a commencé ce 3 octobre 2023 touche à sa fin: ne reste debout plus qu’une partie du rez-de-chaussée et un dernier immeuble, qui doit encore être abattu. Pour rappel, les bâtiments étaient devenus instables suite à l’incendie qui y avait été bouté, il y a un an. L’ensemble immobilier détruit (rue du Brou mais aussi rue du Marteau) appartient à la société City Mall, promoteur en passe de se désengager de Verviers, selon la demande du collège communal de lui acheter ses propriétés foncières.