Verviers : le centre de vaccination contre le Covid a ouvert ses portes à La Ville dans la Ville

©EdA LABEYE Philippe

Le docteur, qui vient d’être en contact avec des personnes positives à New York, le rappelle: "La vaccination est très efficace sur les formes graves de la maladie, elle ne garantit pas qu’on n’attrapera pas le Covid mais qu’on aura moins de symptômes et qu’on sera contagieux moins longtemps."

Quels symptômes ?

Au niveau des symptômes, justement, ils sont inchangés. "Beaucoup de fièvre, des courbatures, une fatigue très importante, des maux de tête…" Et peu importe l’infection virale, les gestes barrières (masque, distance…) doivent devenir une habitude dans notre quotidien.

©EdA LABEYE Philippe

200 personnes en une matinée

Ainsi, ce lundi matin, près de 200 personnes ont déjà pu bénéficier du vaccin Pfizer XBB 1.5 (actif contre le germe actuel, lequel est plus contagieux mais ne développe pas plus de symptômes respiratoires) dans un nouveau lieu, en plein centre de Verviers et accessible par autoroute, train ou bus (avec une heure de parking gratuite, rue du Gymnase).

"On sera là jusqu’au 10 novembre, du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30 (avec ou sans rendez-vous). Le hall du Paire n’était plus disponible et un accord a pu être trouvé ici, entre le propriétaire et l’AVIQ, reprend Éric Dessart. Ce sera vraisemblablement la dernière fois que nous aurons un tel centre. Il y en a cinq en Wallonie (dont un à Bierset, les provinces du Luxembourg et de Namur font sans), et c’est après avoir demandé aux membres de l’AGEF que nous avons décidé d’en ouvrir un à Verviers, en plus du bus dans les communes (dès mercredi à Herve, on est les seuls à avoir le bus et ça fonctionne très bien). Après, on verra si la première ligne (généralistes et pharmaciens) sait gérer la demande (la gestion des doses est complexe) car un centre représente des budgets conséquents."

Qui se fait vacciner ?

"Le public reste le même, c’est-à-dire les plus de 65 ans et les personnes à risque d’une évolution sévère, mais on ne refuse personne (on a assez de vaccins) et c’est tout aussi indiqué pour un jeune en contact avec un patient sous chimio, par exemple. On peut administrer le vaccin de la grippe en même temps, j’espère d’ailleurs que nous pourrons avoir des monodoses dans les prochaines années", conclut le docteur Dessart.

©EdA LABEYE Philippe

Une avancée qui permettrait assurément de soulager les pharmacies et les généralistes, et qui rapprocherait encore davantage le Covid 19 d’une "grippe saisonnière".