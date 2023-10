Histoire et découverte au conservatoire de Verviers

"L’idée était de faire circuler les curieux mais aussi nos élèves et leurs parents dans les quatre bâtiments, détaille le directeur, Bernard Lange. Que tout le monde puisse découvrir l’envers du décor, les différentes classes et salles de concerts, les loges à costumes. Mais aussi le fait que certains bâtiments sont plus récents que d’autres."

Avec d’ailleurs un projet de rénovation du conservatoire. "Les visiteurs ont pu découvrir les plans de ce futur projet de rénovation et qui viennent de sortir. L’objectif est même de redessiner un peu le quartier avec le fait, au sein du conservatoire, que les élèves puissent mieux circuler dans les couloirs et avoir une accessibilité PMR avec un ascenseur… Maintenant, le collège communal a accepté le projet et il va passer au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles."

Concernant les activités présentées lors de ces deux journées, il y avait toute une partie sur l’histoire du conservatoire. "Lors des inondations, nous avons perdu énormément d’archives car elles étaient stockées dans les caves. Mais notre volonté était quand même de ressortir ce qu’il nous restait comme archives et de montrer le conservatoire sous un autre jour."

Dans l’esprit de certains, l’accès à un conservatoire est réservé à une élite. "Cela reste toujours un peu complexe de franchir la porte d’une école qui s’appelle conservatoire car cela reste quand même, dans bon nombre d’esprits, un enseignement qui n’est pas accessible à tout le monde. Ce n’est évidemment pas le cas et cette idée préconçue change petit à petit. Nous avons quand même 1 950 élèves, c’est aussi une grosse infrastructure. Mais nous avons la chance d’avoir nos propres bâtiments, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’écoles comme la nôtre. Sans oublier que l’on peut organiser la musique, la danse et le théâtre dans un même lieu."