« Il faut connaître ses seins et savoir les observer », dit Annelore Barbeaux, oncologue au CHR Verviers

On sait que plus le cancer du sein est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison augmentent. Le dépistage aide vraiment à diagnostiquer des tumeurs qui ne sont pas encore palpables, ni détectées par un gynécologue, ni par la patiente elle-même. Ce sont des lésions infracliniques comme on les appelle. Ces tumeurs-là ont un taux de guérison qui n’est pas loin des 80 %. Donc, on encourage vraiment les patientes à aller au dépistage. Les patientes flamandes y vont plus volontiers; en Wallonie, on a trop souvent des patientes qui arrivent avec de grosses masses tumorales ou avec un envahissement ganglionnaire.

Maintenant, il y a aussi une tranche de la population, les jeunes femmes, qui, elles, sont alertées par une autopalpation. Dernièrement, j’ai eu une jeune patiente de 35 ans qui m’a dit : « Je suis arrivée avec une tumeur de 6 cm parce que jamais personne ne m’a expliqué l’autopalpation des seins. Est-ce de la pudeur? De la désinformation? Je n’en sais rien mais si on m’avait appris, je l’aurais fait ». Ça change le pronostic car il vaut mieux trouver les tumeurs petites et sans envahissement des ganglions. Il faut réellement insister sur l’autopalpation des seins.

Quels sont les conseils pour une bonne autopalpation?

D’abord, il ne faut pas le faire juste avant les règles car il y a la tension prémenstruelle qui empêche une bonne palpation. Il vaut mieux le faire en milieu de cycle. Il faut le faire une fois par mois et il faut s’examiner devant le miroir. Il faut regarder l’aspect de la peau, du mamelon. Y a-t-il une rougeur ou une inflammation? Y a-t-il une rétractation? Sent on une masse, une boule dans le sein ou dans le creux axillaire, en dessous du bras? Car oui, il ne faut pas oublier d’aller palper en dessous du bras aussi. Y a-t-il un changement de forme? Y a-t-il un écoulement au niveau du mamelon? Tout ça, ce sont des signaux d’alerte.

Il faut donc connaître ses seins et savoir les observer. Il ne faut pas hésiter à les regarder, les palper, les toucher. C’est en les touchant qu’on va les connaître. Et si on le fait une fois par mois, plus ou moins au même moment du cycle, on les connaîtra. Il ne faut pas attendre d’être sous la douche et de sentir une grosse boule en se lavant. On peut découvrir une anomalie plus tôt. Et on constate notamment qu’on a plus de cancers chez les jeunes femmes, avant 50 ans.

On sait dire pourquoi il y a plus de jeunes femmes atteintes par la maladie?

Non, on se pose beaucoup de questions. Le fait d’allaiter protège les seins or on sait qu’il y a moins de femmes qui allaitent aujourd’hui. Il y a d’autres facteurs de risques comme avoir eu ses règles jeune qui fait qu’on est exposée tôt aux hormones féminines au niveau de la glande mammaire. Le surpoids et l’alcool sont aussi des facteurs de risques parce que le climat hormonal est moins favorable quand on boit ou qu’on est en surpoids. L’alcool social au resto ou entre amis, oui, mais l’alcool tous les jours à la maison, non. Enfin, chez les jeunes, il y a aussi une origine génétique qui est un peu plus présente.

Quand la mammographie se préconise-t-elle?

Le mammotest, c’est à partir de 50 ans. Ça, c’est donc le dépistage de masse. C’est-à-dire qu’on ne va pas voir le sénologue (NDLR : médecin spécialiste du sein), on fait un cliché du sein qui est lu par deux médecins puis, s’il y a une anomalie, le médecin traitant est prévenu et la patiente est convoquée pour un bilan complet.

Maintenant, quelqu’un qui a dans sa famille une personne proche (maman, tante, grand-mère) qui a eu un cancer du sein, on préconise qu’il y ait un premier examen sénologique 10 ans avant l’âge auquel le proche a eu son cancer. Une patiente dont la maman a eu un cancer du sein à 50 ans doit aller voir un sénologue à 40 ans. Elle ne doit pas attendre d’être convoquée pour le mammotest. Elle doit aller chez un sénologue – radiologue ou gynécologue – pour un dépistage. Irradier des seins quand on est jeune ce n’est pas bon, donc on ne dira pas à une femme de 25 ans d’aller passer un test, mais vers 40 ans, quand il y a des facteurs de risques, on conseille d’y aller. Et dans ce cas, ce n’est pas qu’une mammographie. Il y a aussi une anamnèse, un examen clinique de palpation, et une échographie. L’examen est plus complet et il y a un ticket modérateur à payer alors que le mammotest est gratuit.

" De toute l’Europe, c’est en Belgique qu’il y a le plus de nouveaux diagnostics par année, par nombre d’habitants." ©EdA Philippe Labeye

Vous avez parlé de la palpation et des autres tests possibles. Donc, plus que jamais, la prévention est cruciale dans le cadre du cancer du sein.

Oui, vraiment. Nous sommes les leaders européens, en termes d’incidence, du nombre de nouveaux cancers du sein par an. De toute l’Europe, c’est en Belgique qu’il y a donc le plus de nouveaux diagnostics par année, par nombre d’habitants. Dans notre pays plus qu’ailleurs, on sait qu’on doit faire plus attention. Il y a 10500 nouvelles patientes chaque année. Ça veut dire qu’une femme sur 8 qui atteint l’âge de 75 ans va être concernée par un cancer du sein.

Face à ce constat, il ne faut pas avoir peur, il faut rassurer, il faut oser en parler. C’est plus rassurant de savoir ce qu’il faut faire, d’apprendre à s’autopalper, de savoir quand faire un bilan. Il faut dédramatiser la prise en charge et c’est pour ça qu’Octobre rose est important. Ça peut sauver la vie de beaucoup de femmes.

De plus en plus de personnalités publiques prennent la parole sur le sujet. C’est important d’avoir le soutien le plus large possible?

Oui. Comme toutes les tranches de la population sont concernées, le message doit passer d’une manière ou d’une autre. Que ce soit avec un personnage public, une vidéo, une brochure ou la presse, tout est bon pour dire : « Ne soyons pas gênés, n’ayons pas peur de cette maladie, parlons-en! » Plus on en parle, plus les gens trouveront que c’est naturel de partager sur le sujet.

Rappelons aussi que ce cancer touche les hommes.

Oui, mais il est très rare chez l’homme. C’est moins de 1 % de tous les cancers de l’homme et, très souvent, c’est une cause génétique. Mais en effet, si l’homme constate l’apparition d’une anomalie au niveau de sa poitrine, visuelle ou au toucher, il doit consulter.

« On guérit au moins 65 % de nos patientes »

On a parlé prévention et dépistage, quand cancer il y a, comment s’attaque-t-il au sein?

Il s’agit d’une transformation des cellules qui vont se propager. Ça peut être un cancer in situ, qui va se développer dans les canaux de la glande mammaire mais qui ne va pas traverser la membrane, donc il n’y a pas de potentiel de métastases. C’est un stade de « précancer » mais qu’on doit enlever pour ne pas qu’il se transforme en cancer invasif. L’autre anomalie histologique, c’est le cancer avéré où la transformation cellulaire est rapide et le système immunitaire est assez vite dépassé. Là, ça peut se manifester soit sous la forme d’une boule, soit sous la forme d’un infiltrat plus diffus où on ne palpe rien mais où le sein prendra un aspect dur ou chaud, rouge. Ce n’est pas une boule mais un épaississement de la peau. La présentation clinique peut prendre différentes formes. C’est pour ça qu’il y a des signaux d’alerte différents (un écoulement au niveau du mamelon, un mamelon qui se rétracte, un mamelon qui est ombiliqué…).

Une fois le cancer diagnostiqué, que se passe-t-il?

On va faire une biopsie, avec une fine aiguille. On va faire un prélèvement soit dans le sein, soit dans les ganglions et procéder à l’analyse. En fonction du type de cancer, on va déterminer le meilleur traitement et ce n’est pas toujours d’abord une opération mais d’abord une chimiothérapie ou un traitement ciblé. Il faut rappeler qu’il n’y a pas qu’une sorte de cancer du sein. Il y a trois grandes catégories.

Il y a d’abord le cancer hormono-sensible, sensible aux hormones féminines (les œstrogènes et la progestérone). Ensuite, il y a le cancer HER2 positif. HER2, c’est un récepteur présent dans la membrane de la cellule. Quand elle devient cancéreuse, HER2 envoie un signal de prolifération rapide et la tumeur devient agressive. Contre HER2, en plus de la chimiothérapie, on utilise des anticorps. Enfin, il y a le triple négatif, celui qui fait le plus peur. Il n’a pas de récepteurs aux œstrogènes, pas de récepteurs à la progestérone, pas de HER2. Il est plus agressif car très indifférencié et il prolifère très vite. Ici, on ne sait pas utiliser l’hormonothérapie contre lui, on ne sait pas utiliser les anticorps anti-HER2, on n’a que la chimiothérapie et, maintenant, l’immunothérapie pour le traiter. Ce cancer donne plus rapidement des métastases que les autres. Il doit être traité sans délai et on le trouve plus souvent chez les jeunes femmes et il est plus souvent génétique aussi.

C’est pour ça qu’il est important, avant de décider quoi que ce soit au niveau thérapeutique, de faire cette biopsie pour savoir à quelle sorte de cancer on est confronté. Est-ce de l’in situ ou de l’infiltrant? Si c’est de l’infiltrant, c’est lequel des trois que je viens de citer? En fonction de la réponse, on ne va pas forcément opérer puisque si c’est un HER2 ou un triple négatif, on va plutôt faire un traitement néoadjuvant. On va donc donner un traitement par médicaments, chimio ou anticorps, avant d’opérer. Dans les hormono-sensibles, les patientes sont opérées d’abord, elles ont le traitement après.

Face à cette maladie, le CHR Verviers propose tout le suivi au niveau de sa clinique du sein agréée. Comment fonctionne-t-elle et comment soutient-elle?

Elle soutient d’abord par la qualité des soins puisqu’elle se compose d’une équipe multidisciplinaire où chaque médecin a son domaine d’expertise. Tous les mardis, nous avons une réunion avec tous les spécialistes, on discute des dossiers de toutes les nouvelles patientes et on décide ce qu’on préconise comme traitement, comme chirurgie, comme chirurgie plastique de remodelage…

L'équipe multidisciplinaire de la clinique du sein du CHR Verviers. ©D.R.

L’équipe se compose donc de qui?

Il y a les sénologues, les chirurgiens, les chirurgiens plasticiens, les oncologues, les radiothérapeutes, l’infirmière coordinatrice, la psychologue, et la data manager qui enregistre toutes les données pour le registre du cancer. Tout est enregistré et on a des normes de qualité à respecter.

Cette qualité de prise en charge qui augmente la survie des patientes a été démontrée. La clinique permet notamment l’accès aux cartes génomiques. Dans les tumeurs hormono-sensibles, il n’y a pas toujours une indication de chimiothérapie. Et, dans certains cas, on est dans une zone grise, où on ne sait pas le bénéfice que la patiente tirerait de la chimio. Dans ces cas-là, on analyse les gènes de la tumeur elle-même, pas les gènes de la malade, et on sait dire s’il y a un bénéfice ou non à prescrire de la chimio. On ne fait donc pas de chimio pour rien. Ces cartes génomiques sont remboursées depuis cette année dans les cliniques agréées. Mais, en Belgique, il y a encore 20 % des patientes qui sont traitées hors cliniques du sein, donc elles n’ont pas accès à cette technique. Ce qui est dommage. Il y a une soixantaine de cliniques du sein dans le pays. Il faut regarder la plus proche et s’y rendre pour avoir un bon encadrement médical, paramédical et l’accès aux dernières technologies.

Aujourd’hui, le cancer du sein se soigne bien?

Oui, très bien. On guérit au moins 65 % de nos patientes. On a 2/3 de guérison, tous stades confondus. Le stade étant l’extension de la maladie dans le corps.

Je voudrais aussi rappeler l’importance de l’entourage dans la guérison. Les patientes bien entourées ont un parcours « plus facile ». Les traitements oncologiques occasionnent beaucoup de fatigue, des pertes de mémoire, une perte de confiance en soi. Le fait d’avoir du soutien dans l’entourage, ça joue un rôle important. Parfois, les patientes se pensent bien entourées mais elles se rendent compte que ce n’est pas toujours le cas face à la maladie. Il y a notamment les amis qui ont peur de parler du cancer, qui s’éloignent, or il faut être présent, à l’écoute.

Enfin, je rappellerais que l’activité physique permet aussi de supporter les traitements. Il ne faut pas arrêter tout effort et s’enfermer chez soi parce qu’on suit un traitement. Il faut prendre des précautions par rapport aux infections puisque l’immunité est plus faible mais maintenir une hygiène de vie et une activité physique régulière, c’est crucial.

Espace Vivie : « Je suis dans l’attente que les autorités nous soutiennent, enfin »

Docteur Barbeaux, vous êtes également à l’origine de l’Espace Vivie, ouvert officiellement en 2013, et qui propose des soins variés (massages, réflexologie plantaire, sophrologie, maquillage...) basés sur le bien-être pour les personnes atteintes d’un cancer. En quoi est-ce un « plus » au volet curatif?

Depuis le début, je me dis qu’on ne soigne pas une maladie; on soigne une personne, dans sa globalité. Si on se concentre uniquement sur la maladie, on rate tout un aspect de la prise en charge. La preuve en est qu’à maladie équivalente sur papier, on n’a jamais deux évolutions identiques, parce que la personne est différente. À partir du moment où on soigne la personne dans sa globalité, on doit lui faire du bien dans son ensemble. On doit l’aider à supporter mieux ses traitements, à se sentir mieux dans sa peau, à récupérer confiance en elle, à booster son système immunitaire, et pour tout ça, les soins bien-être sont utiles, c’est démontré.

Il y a encore des choses qu’on ne connaît pas sur le corps humain mais on est persuadé que le bien-être, l’apaisement, la bienveillance, la détente, la diminution du stress, tous ces facteurs interviennent dans une meilleure tolérance au traitement et dans un meilleur taux de guérison, aussi. Ce ne sont pas que les médicaments qui font le boulot. La personne fait énormément, avec son corps, contre la maladie. Il faut que la personne soit décidée à s’en sortir, qu’elle soit bien entourée et qu’on prenne soin d’elle. C’est un aspect qui a été souvent négligé mais aujourd’hui, on se rend compte de l’importance que ça a.

Sur 10 ans d’existence de notre ASBL bien-être, on voit à quel point les retours sont positifs et à quel point ça donne une impulsion pour les patients, après la maladie, à continuer de prendre soin d’eux. Beaucoup nous le disent : « Cette maladie m’a appris des choses. Ça m’a donné un électrochoc pour faire attention à mon corps, être à l’écoute de moi-même et de mes besoins ».

Je le dis aussi, il faut arrêter de courir dans tous les sens pour faire 1000 choses. On est dans une société qui court tout le temps, personne n’a plus le temps pour rien. On se met 1000 choses sur le dos, on se fait du mal et on ne s’écoute plus. Plutôt que dire « oui » à tout, il faut garder en tête de prendre soin de soi et d’écouter ce que le corps dit. Car le corps, souvent, donne des signaux d’alerte qu’on n’écoute pas.

"On attend un soutien structurel et financier des autorités et on ne l’a toujours pas." ©EdA Philippe Labeye

10 ans après, que l’ASBL tienne toujours autant la route, c’est une source de satisfaction?

On savait que l’idée était bonne. Le temps qui passe nous conforte dans le fait que c’était important. J’étais fort inquiète au début pour la pérennité de l’ASBL mais je suis soulagée de voir la forme que la structure a prise, à quel point elle s’est renforcée. Je suis aussi reconnaissante envers tous les gens qui nous ont rejoints et qui s’investissent. Personne ne ménage ses efforts. J’ai l’espoir que ça puisse continuer et je suis dans l’attente que les autorités nous soutiennent, enfin.

Ce n’est pas le cas?

Non. On l’a dit et redit, on attend un soutien structurel et financier des autorités et on ne l’a toujours pas.

Aujourd’hui, comme ASBL, vous ne fonctionnez qu’avec des dons?

Oui, on a des dons, du soutien de la Fondation contre le cancer, le soutien de firmes pharmaceutiques, on a le fruit des activités qu’on organise mais de l’État, on n’a rien. On a eu un tout petit financement à un moment donné mais on n’a pas une pérennité de financement prévue.

Le besoin de dons est encore bien là?

Il est crucial. Mais comme ça fait 10 ans qu’on existe, les gens ont déjà beaucoup donné pour l’Espace Vivie. On a commencé avec 3 thérapeutes dans un petit local, maintenant, on a restauré une maison, on a plus de thérapeutes et plus de soins, qu’ils soient individuels ou de groupe. Mais tout ça a un coût. Il nous faut pratiquement 60000 € par an pour fonctionner. Il faut les trouver… Je comprends que les personnes qui ont déjà donné chez nous veuillent aussi soutenir d’autres causes mais j’ai peur qu’on ne trouve plus l’argent. Comment va-t-on continuer? La demande est très forte, les délais de prise en charge s’allongent tellement la demande est importante et on accueille des patients traités de partout, pas uniquement du CHR Verviers. Il faut continuer à soutenir financièrement l’ASBL, vraiment.