Nilufer Bahadir et son mari Mehdi Sennahe ont porté haut les couleurs de la Belgique… et de Verviers par la même occasion, le week-end dernier, au 1er championnat du monde de la frite, à Arras, dans le nord de la France. Cannois d’adoption (elle tient une friterie sur le marché de Forville, lui est sous-chef exécutif au Carlton), le couple reste à jamais attaché à sa ville de Verviers.

On se souvient d’ailleurs que Mehdi Sennahe y a fait ses premiers pas de restaurateur, dans la brasserie-tapas Grains de Folies, sur la place du Martyr. C’était un établissement lancé par son papa Mohammed (ou Momo, tout court), lequel tenait jadis le regretté P’tit Théâtre de la rue Jardon et dont la compagne Danièle Clette (avec laquelle il a créé le groupe Facebook "Fier d’être Verviétois") est aux fourneaux de leur resto des Goûts et des Couleurs, sur la place du Marché, après avoir remporté l’émission-concours Un dîner presque parfait.

Ne dit-on pas que le fruit ne tombe jamais loin de l’arbre ? Et si la frite vient de la patate, cette famille a tout autant les deux.

Un test pendant… plus de six ans à Herve

Lors de l’inauguration de l’éclairage de la passerelle du fair-play, à Herve ce mercredi soir, nous avons interrogé plusieurs personnes sur les bandes antidérapantes qui sont installées sur la passerelle. Car, pour rappel, il s’agissait d’un test du Service public de Wallonie, réalisé en mai 2017, afin de déterminer laquelle des quatre séries de bandes était la plus indiquée pour cette passerelle. À l’époque, il s’agissait même d’une première pour le SPW qui n’avait jamais réalisé, nous avait-on dit, un tel essai sur une passerelle existante. Le hic, c’est que les quatre types de bandes coexistent toujours depuis six ans et qu’il semblerait que plus personne ne se soucie de savoir quelle surface est la plus "abrasive". Non sans humour, un échevin hervien nous a cependant indiqué apprécier la "mélodie" lorsqu’on passe d’un revêtement à l’autre à vélo. On confirme…

Rappel à l’ordre…

Jeudi soir au conseil communal de Spa, l’échevin Nicolas Tefnin n’a pas été épargné par l’opposition Alternative-Plus qui a aimé souligner – à quelques reprises – l’oubli d’envoi de quelques pièces complémentaires dans certains dossiers "chauds". Une des conseillères a insisté: "Vous l’enverrez pour de bon, cette fois-ci ?" Par ailleurs, la tension entre majorité et opposition n’a cessé de s’électrifier au cours de la séance publique. On sent déjà le vent des élections communales se rapprocher…