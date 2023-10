L’institut Don Bosco de Verviers reconnu comme centre d’entraînement par Worldskills Belgium

Ce vendredi, ce n’est pas un nouvel outil qui a été mis en valeur, mais plutôt la collaboration qui existe depuis dix ans entre l’établissement secondaire, le centre de compétence Construform (partenariat Forem/ IFAPME) et Worldskills Belgium.

"On travaillait déjà avec des tas de centres et des écoles, mais ce n’était pas structuré. Depuis le Covid, on a voulu aller un cran plus loin en les labélisant afin que l’on puisse les reconnaître comme centre d’excellence ! Pour l’être, il faut répondre à un appel à candidatures et à un cahier des charges. On n’oblige pas des investissements en termes de matériel, c’est plus pour dire ce qu’ils vont mettre à disposition: du temps, des machines… Et nous, on amène aussi du matériel, explique Francis Hourant, directeur de Worldskills Belgium. D’habitude, il s’agit de centres de compétence ou de formation sectorielle, l’enseignement secondaire, c’est beaucoup plus rare, mais ici, il y avait déjà une histoire."

L’institut Don Bosco Verviers reconnu comme centre d’entraînement par Worldskills Belgium

Un investissement bénévol qui vaut la peine

Patrick Bergenhuizen, le chef de l’atelier bois-construct, est en effet expert pour Worldskills Belgium depuis 2013. Accompagner dans leur perfectionnement ces jeunes lui demande un engagement bénévole conséquent, en plus de ses heures de travail. "Ici, j’ai accompagné un jeune en Pologne (NDLR: Alain Maes, de Melen, qui est reparti avec une médaille d’excellence) , l’entraînement était journalier. Avant de partir, il a travaillé tous les soirs chez lui, j’étais en contact avec lui par téléphone et les week-ends, j’allais chez lui."

À peine les Euroskills à Gdansk passés, l’expert commençait déjà à préparer le championnat de Belgique qui se déroulera à Ciney dans un mois. Un investissement qui vaut la peine, assure-t-il, quand on a "la passion du métier et des jeunes". Car "je donne, mais je reçois aussi énormément. Il y a trente ans que je suis sorti de l’école donc j’ai été formé d’une certaine manière. Maintenant, il y a les commandes numériques, etc., ils viennent avec leur vision à eux. C’est un plaisir de travailler avec jeunes et de les pousser, de leur faire prendre conscience de leur valeur !".

"Cette labellisation, c’est une belle reconnaissance du savoir-faire de l’école, de nos professeurs surtout, qui s’investissent et qui prennent sur leurs temps libre. C’est hyperimportant pour eux aussi et puis, pour tous ces étudiants qui s’inscrivent à ces concours, cela apporte un dynamisme dans l’école", salue la directrice de l’Institut, Sandrine Spronck.