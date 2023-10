Un Vervi. Bus, chargé du transport des personnes à mobilité réduite ou handicapé revient à Verviers et à Dison

Son grand frère, tout neuf lui aussi, avait été endommagé dans les inondations de 2021. Il aura fallu attendre deux ans pour récupérer un nouveau véhicule entièrement équipé. Il possède un élévateur arrière électro-hydraulique, un revêtement antidérapant, deux kits de fixations pour chaise roulante accompagnés de ceintures de sécurité ventrales ainsi que deux sièges individuels pour les accompagnateurs ou les personnes sans chaises roulantes. Au total, il aura coûté 50 824 euros, "sur fonds propres de la Ville de Verviers".

Le minibus est equipé pour accueillir deux chaises roulantes et il dispose de trois sièges au total. ©EdA LABEYE Philippe

À noter que pendant l’absence de l’ancien minibus, soit environ deux ans, la province de Liège avait prêté une sorte de break moins adapté qui a permis d’assurer certains déplacements. En 2022, ce sont 259 utilisateurs qui ont pu profiter d’un total de 4 726 transports dont 1 363 trajets vers des centres de soins.

Actuellement les transports sont limités sur le territoire de Dison et Verviers, pas plus loin. ©EdA LABEYE Philippe

"Le véhicule peut également servir a emmené les usagers en sorties culturelles, faire des courses ou encore passer la soirée dans les familles", explique Sophie Lambert (PS), échevine de l’Égalité des Chances. "C’est aussi un tremplin vers l’emploi dans le futur et une belle opportunité à faire valoir auprès des transports adaptés", ajoute-t-elle.

Aca Kadir est responsable de l’équipe de chauffeurs de Vervi.Bus et la personne référente au bout du fil. ©- Cindy Thonon

Cinq des six chauffeurs qui constituent l’équipe de Vervi. Bus sont des personnes avec le statut article 60. "C’est une formidable expérience, ce sont des rencontres et des moments partagés avec les personnes quelle que soit la course" souligne Aca Kadir, responsable de l’équipe des chauffeurs de Vervi. Bus et lui-même chauffeur depuis maintenant 12 ans. "C’est amusant quand ils reviennent d’un spectacle ou bien même d’une activité du cabaret de l’enclos, ils me racontent leur soirée et on échange pas mal." Ce type de transport est aussi un moyen de rompre l’isolement à frais réduit. Un aller coûte tout juste 2 € (4 € l’aller-retour) et c’est gratuit pour les accompagnateurs.

Infos: Réservations durant les heures de permanence du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h au 087/325 349. Services possibles du lundi au mardi de 8h à 16 h ; mercredi au vendredi de 8h à 00h ; samedi de 13 h 30 à 00h ; le dimanche et jours fériés de 11 h 30 à 20 h.

Accessibilité: un monte-escaliers pour entrer dans l’Hôtel de Ville, à Verviers

Depuis avril 2023, un monte-escaliers à chenilles aide les personnes à gravir les marches de l’Hôtel de Ville de Verviers en toute sécurité.

Le monte-escaliers est principalement utilisé durant les cérémonies de mariage cependant il est toujours disponible, insiste le Collège. ©EdA LABEYE Philippe

Monter les marches de l’Hôtel de Ville de Verviers pour assister à un mariage ou pour assister au conseil communal relève parfois du parcours du combattant si on est une personne qui a quelques difficultés à se déplacer. Le Collège a cherché à rendre le bâtiment plus accessible, ce qui n’a pas été simple.

"Le bâtiment principal de la commune de Verviers étant classé, on ne peut rien attacher que ce soit au mur, à la rampe, dans les escaliers…", rappelle l’échevine du Handicap, Cécile Ozer (Les Engagés). La solution ? Un monte-escaliers à chenilles pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap à la vie de la commune. Le principe de l’outil est assez "simple" confie l’une des deux apparitrices.

Il suffit d’une dizaine de minutes pour atteindre les salles se trouvant au premier étage de l’Hotel de Ville. ©EdA LABEYE Philippe

La personne s’installe confortablement sur la chaise, elle est attachée au niveau de la taille et des pieds et c’est parti. La chaise s’incline légèrement en arrière afin que la personne continue de voir ce qu’il se passe et les chenilles font le reste. "On ne tire pas. On appuie sur un bouton, on tient et on rassure la personne sur la chaise. On s’entraîne régulièrement l’une l’autre pour tester le matériel."

L’engin fonctionne sur batterie et pèse tout juste 39 kg. ©EdA LABEYE Philippe

La sécurité est assurée, poursuit-elle, si la personne lâche la chaise dans la montée, l’engin se met en sécurité et s’immobilise pour maintenir la personne. "Il faut dédramatiser le fait de s’asseoir dans une chaise", insiste Alexandre Loffet, bourgmestre f.f. (PS). La montée à bord du monte-escaliers dure environ 10 minutes et peut supporter un poids maximum de 160 kg.