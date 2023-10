Les nouveaux escalators en fonction à la gare de Verviers-Central

"Pour ces travaux nécessitant une grande précision, des grues avaient été mises en place le long de la voie 5 pour soulever et déposer les nouveaux escaliers mécaniques, mesurant 22 mètres de long et pesant 9 tonnes chacun, et opérer le retrait des anciens, rappelle la Société nationale des chemins de fer belges, par voie de communiqué. Les ouvriers ont installé sur plusieurs jours tous les éléments mécaniques et procédé aux connexions nécessaires avant leur mise en service. Ces travaux participent aux investissements de la SNCB pour rendre les gares plus accueillantes et plus confortables pour les voyageurs."

Mais ce n’est pas tout. En effet, comme déjà annoncé, "les travaux de la nouvelle gaine d’ascenseurs pour accéder au quai n° 5 et au parking ont débuté la semaine dernière. Ces travaux s’inscrivent dans la volonté de rendre la gare plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. Pour l’intermodalité, la SNCB prévoit aussi l’aménagement d’un kiss & ride pour facilement déposer un voyageur à la gare et l’aménagement d’un parking vélos avec contrôle d’accès".