La grande et la petite histoire du conservatoire de Verviers

D’anciens sièges ont retrouvé la salle "Guy Luypaerts". ©Conservatoire de Verviers

"Pendant les inondations, nous avons perdu pas mal d’archives, raconte Bernard Lange, le directeur. On est aussi retombé sur des bustes, des portraits et des documents triés par plusieurs membres du personnel en préparation du 150e anniversaire. On a donc eu envie de revaloriser ce qui nous restait." Et de permettre aux élèves et aux Verviétoises d’en apprendre davantage. "Pour ma part, jesuis au conservatoire depuis mes 8 ans mais je connais très mal l’histoire de l’école", confie Bernard Lange.

Le temps d’un week-end, les archives seront donc mises en valeur via un parcours dans les couloirs et locaux (des réserves aux caves) mais aussi dans les rues alentours, avec notamment un passage devant le Grand-Théâtre et les Temps Mêlés. "Ce lieu a été créé par un père et son fils qui sont tous deux d’anciens élèves. L’idée est de montrer que beaucoup de personnes passées par ici ont poursuivi dans le domaine artistique."

Au programme: ligne du temps, expo de photos dont certaines réalisées par Olivier Laublin avec des élèves de danse dans des lieux patrimoniaux verviétois importants, un hommage à Hugues Deschamps par Marion Deschamps, Inès Deschamps, des deux filles, et Zoé Compère, présentation de la nouvelle fresque de la salle "Guy-Philppe Luypaerts" imaginée par l’élève Charlotte Sarlet et une kyrielle de prestations d’élèves. "L’extrait du film de Jean-Jacques Andrien, Australia, tourné au conservatoire sera aussi diffusé en boucle."

Des coupures de presse ont aussi permis à Bernard Lange de mettre la main sur de nombreuses anecdotes. "À un moment, on a envisagé de déménager le conservatoire à la piscine, de le raser pour l’installer à l’ancienne gare de Verviers-Ouest, là où il y a Crescend’Eau aujourd’hui… Il y a même un projet de mini-Carré – c’est comme ça qu’ils l’avaient appelé – à côté du conservatoire", explique-t-il. Aujourd’hui, toutes ces pistes sont battues en brèche puisqu’un projet de rénovation du site est en cours d’élaboration. "On espère d’ailleurs pouvoir également montrer quelques plans du futur projet ce week-end", dévoile, enfin, le directeur.