Des malfaçons à rectifier dans les travaux de "Verviers, ville conviviale"

Quoi ? On n’avait pas prévu ou on avait oublié ces rangées de dalles destinées aux personnes malvoyantes ?

Que nenni (quoique…). Le problème, nous explique l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR), c’est que ces fameuses dalles (striées et disposées perpendiculairement à la chaussée puis avec des proéminences rondes pour celles disposées dans l’autre sens, le long de la bordure), avaient été mal installées, pour nombre d’entre elles. "Elles n’étaient pas dans l’axe. Cela faisait partie d’un certain nombre de points que nos services n’avaient pas acceptés lors de la réception des travaux, il y a plusieurs mois. C’était la réception provisoire, pas encore la réception définitive qui interviendra quand tout sera parfait", indique-t-il.

Ces malfaçons, comme d’autres, comme on le lira ci-après, n’ont pas fait l’objet d’un litige. "Elles n’ont pas été contestées par la société, qui a donc accepté de les rectifier, à ses frais."

©ÉdA LABEYE Philippe

Voilà pourquoi des paveurs doivent desceller nombre de dalles podotactiles pour en replacer de nouvelles, quelques centimètres (ou dizaines de centimètres) plus loin, en devant entre-temps disquer des pavés pour faire de la place et en remettre d’autres à côté.

Ils sont aussi en train d’en installer de nouvelles, là où il n’y en avait pas jusqu’ici, de part et d’autre de la traversée du bas de la rue de Rome, sur la place Verte.

Pavés de mauvaise façon

Les pavés, justement, ont eux aussi fait l’objet d’un examen d’une grande minutie des services techniques de la Ville de Verviers. "Un par un", précise l’échevin Degey. Certains pavés présentent en effet une partie qui dépasse. C’est un autre problème que des ouvriers sont en train de résoudre, de ci, de là. "Parfois, il y a un seul pavé à changer, parfois plus, un mètre carré ou l’autre."

C’est le cas notamment avec "des pavés qui étaient déjà cassés quand ils ont été placés".

À certains endroits, c’est plus d’un pavé qu’il aura fallu remplacer. Comme "devant la fromagerie Straet, en haut de Crapaurue, une partie qui n’était pas comprise dans le chantier “Verviers, ville conviviale ”, mais qu’on a fait repaver suite à la demande d’impétrants d’y faire des travaux". Là, c’est un problème plus large qui s’est présenté, avec une mauvaise exécution du pavage, le sol présentant alors des creux qui se transformaient en flaques d’eau stagnante lors de pluies. Avec même "de l’humidité dans des caves".

"C’est malheureux pour les commerçants et pour les usagers de devoir rouvrir les trottoirs, mais il n’est pas possible de faire autrement pour corriger ces imperfections", note l’échevin des Travaux.

Enfin, celui-ci détaille une autre malfaçon qui va être rectifiée par Bodarwé: la jointure entre deux dalles de béton de la chaussée, en Crapaurue, au milieu du carrefour avec la rue Laoureux.

Une jointure en déconfiture. ©ÉdA LABEYE Philippe

Si pas tous, certains de ces problèmes peuvent être dus, imagine Maxime Degey, à la période des travaux où le "conducteur de chantier a été pensionné et qu’il n’a pas été remplacé tout de suite. Car on voit clairement une différence entre les travaux effectués avant son départ et ceux après".