Verviers: un concert reprenant les plus grandes musiques de films au Théâtre du Peigné

"On prouve une fois de plus qu’on arrive à mêler des acteurs de terrain de longue date à de nouveaux arrivants", se réjouit le président Nicolas Grandjean.

Afin de s’adresser à un plus large public, les deux musiciens ont décidé de reprendre des musiques de films. "Ce n’est pas du tout un répertoire que l’on a l’habitude de jouer, confie Elena Lavrenov. Même si j’ai participé, l’année dernière, à une tournée de musique de films d’Hans Zimmer et de John Williams. Mais c’était en orchestre. Ici, avec Ashot, c’est une grande première." Ils ont d’abord sélectionné les grands tubes de musique de films pour violon et piano. "On a aussi fait un tour de table et demandé à nos proches quelle était leur musique de film préférée."

De quoi créer un programme riche et varié. Les spectateurs pourront notamment entendre des chansons des dessins animés de Disney, le thème du Parrain, du Pianiste mais aussi le fameux morceau de la Liste de Schindler. "On jouera aussi un morceau de la comédie musicale La La Land", précise-t-elle. Chaque chanson sera présentée et introduite par leur ami comédien Luc Longton. L’occasion d’en apprendre aussi un peu plus sur ces classiques du cinéma. "On est également soutenus par le compositeur belge Luc Baiwir, qui a composé deux musiques de films pour nous. Il devrait d’ailleurs être présent le soir du concert."

Sortir de leur zone de confort ne fait pas peur à Elena Lavrenov et Ashot Khachatourian. "C’est toujours intéressant pour nous d’interpréter cette musique, même si on s’éloigne du classique, assure le pianiste. C’est toujours un plaisir." Le couple espère d’ailleurs avoir l’opportunité de rejouer ce concert par la suite, dans d’autres lieux.

Informations et réservations: info@srhverviers.be ou 0496/05 29 69. Entrée: 20 € (gratuit pour les moins de 16 ans). Compte bancaire: BE31 7765 9926 1855.

D’autres événements en perspective d’ici 2024

Elena Lavrenov et Ashot Khachatourian ont envie de proposer d’autres concerts de musique classique.

Depuis 2022, les présélections de l’Ysaye International Music Competition, prestigieux concours créé par Elena Lavrenov Ashot Khachatourian en 2018, se tiennent à Verviers au sein des locaux de la Société royale d’Harmonie de Verviers, présidée par leur ami Nicolas Grandjean. Le partenariat ne s’arrête pas là. Après ces deux premiers concerts, le couple de musiciens a l’intention d’en programmer davantage. "Nous avons envie de continuer à faire des concerts sur différents thèmes et dans des lieux différents, lance Ashot Khachatourian. Nous aimerions aussi amener à Verviers nos collègues, des musiciens de qualité." Des réflexions sont menées pour le début de l’année prochaine, afin de proposer entre 4 et 5 concerts par an. "Partager la musique est très important pour nous", conclut-il.

Les deux musiciens peuvent compter sur le soutien de Nicolas Grandjean. ©EdA J.Wo.

Qui sont ces deux virtuoses ?

C’est un véritable coup de cœur pour Verviers et particulièrement "pour une maison pleine de charme" rue de Dinant qu’a eu le couple de virtuoses Elena Lavrenov et Ashot Khachatourian. Deux musiciens qui étaient établis à Ittre, dans le Brabant wallon, il y a quelques mois de cela, et qui voulaient "se rapprocher de Liège ". "Nous avons rencontré, depuis notre arrivée, des grands musiciens ici, commentait la musicienne d’origine bulgare, lors d’une interview donnée à l’Avenir Verviers en 2022. On ne se rendait pas forcément compte avant d’y vivre à quel point la ville est un centre névralgique de la musique classique. C’est une belle surprise. Pour nous, c’était presque évident qu’une partie de l’organisation de notre concours se fasse dans notre nouvelle ville."

Tous deux dispensent aussi des cours à Verviers à travers leur école de musique privée "La Vraie Note". La vie locale se mariant à une carrière internationale pour Ashot Khachatourian, considéré comme l’un des artistes les plus inspirants de sa génération. Pianiste et chambriste, détenteur de nombreux prix, il a partagé la scène avec des musiciens de renom tels que Mischa Maisky, Maxim Vengerov, Cho-Liang Lin ou Maria João Pires. Sa compagne Elena Lavrenov est, elle, professeur de violon et de musique de chambre dans les Académies de musique de La Hulpe et de Visé et avant cela, a fréquenté les plus grands podiums en Europe, Égypte, Jordanie, à Dubaï, au Qatar…