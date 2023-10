Henri Defawes, plus de 50 ans derrière le micro, à Verviers et dans la région

Cette verve, le Jalhaytois l’a toujours eue. "Je pense que c’est génétique, confie-t-il. Dans la famille, on a des origines tziganes. J’avais un oncle qui a fait 40 fois le tour avec son attraction: la femme sans tête. Il avait un baratin extraordinaire. Enfant, il me racontait des choses exceptionnelles. Cela a peut-être déteint sur moi."

Ancien chef scout, ancien acolyte et ancien professeur de SFX1, Henri Defawes n’a en quelque sorte jamais cessé d’animer. "J’ai toujours été porté vers les autres". Une caractéristique qui a sans doute servi à convaincre la Ville de Verviers, qui lui a ensuite confié l’animation de bien des organisations. "J’ai commencé avec l’échevin Jean-Marie Delobel. J’ai animé le Grand jogging de Verviers, la ferme des animaux à la Tourelle… Puis, pendant 25 ans, j’étais sur le podium solidaire, place Verte. Avec mon complice Jacky Servais, on assumait, par tous les temps, et on présentait plus de 60 animations", rappelle Henri Defawes, qui s’investit aussi au sein des Cliniclowns.

Henri Defawes, avec Alain Meunier l’ancien organisation du jogging de Verviers. ©EdA

Quand il avait 40 ans, il s’était également essayé à la radio. "J’ai bourlingué du côté de Radio Entité Verviétoise, qui était place Général Jacques, et chez Radio Contact, avec Christian Kairis." Ce n’est pas pour rien qu’aujourd’hui, à l’âge de 82 ans, il a décidé de renouer avec ce média, via la radio theutoise Radio 4910. "Le contact avec les autres me manquait ; je crois. Là, c’est un peu le dernier sprint de ma vie", lance celui qui dispense encore des cours de sport. "Se maintenir en forme en marchant, en faisant du vélo ou en nageant, c’est vraiment la clé", estime l’infatigable Henri Defawes.

Une émission touristique sur les communes de la région

À l’initiative du responsable de Radio 4910, le Theutois Éric Lamblotte, Henri Defawes anime désormais tous les 15 jours, le jeudi de 19 à 20 heures, l’émission touristique "Le long la route". "On invite plusieurs personnes de la commune concernée à venir parler de gastronomie, de sport, de culture ou encore de nature, décrit-il. Mon fil conducteur, c’est vraiment la convivialité. C’est une chouette émission. Je suis très heureux" Après Malmedy, Verviers et Jalhay, le prochain épisode, fixé au 12 octobre, se consacrera à Theux. Pour ceux qui le souhaitent, les différents numéros peuvent être réécoutés en ligne sur le www.radio4910.be.