Les 100 ans du club canin dignement fêtés

Pour l’occasion, le club canin a organisé une multitude d’activités tout au long de ce samedi, en mettant évidemment à l’honneur les toutous. Avec notamment des démonstrations présentant de l’obéissance, du mordant, de la recherche dans des décombres avec la présence des maîtres-chiens de la Canine de Verviers, de la dog dance et d’autres choses encore.

Sans oublier un concours du RDCV’s Got Talent avec les chiens les plus originaux, avec leurs maîtres déguisés, et qui a apporté de l’amusement à la journée. Mais il y avait aussi un petit marché avec des artisans de la région qui ont proposé de nombreux articles pour nos amis à quatre pattes. La journée s’est clôturée par un grand repas, lui aussi festif.