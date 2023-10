Des Verviétois finissent 2e au 1er championnat du monde de la frite à Arras

"On a fini finaliste, on est 2e. On a eu quelques désagréments au niveau de la friteuse. L’année prochaine, on participe c’est sûr et on va gagner. Ici, on ne savait pas comment ça se passait, on est arrivés avec le blanc de bœuf et on nous a donné une plaque à induction, mais il nous fallait une friteuse… La température n’était pas optimale", rapporte son mari, Mehdi Sennahe, actuellement sous-chef exécutif au Carlton, qui était aujourd’hui son "commis". "On est content du voyage, on est content de ce que l’on a réalisé. C’était un très bel événement, le 1er Championnat du monde de la frite. Il y a énormément de monde c’est un truc de dingue !.. Puis le parcours compte plus que le titre."

La reine de la frite à Cannes

Et justement, l’histoire de ce couple, parti vivre dans le sud de la France après 36 années passées à Verviers vaut le récit. Ils ont fait ce choix de vie car Mehdi souhaitait travailler dans « des palaces ». À leur arrivée, ils ont ainsi tous les deux commencé à travailler au Martinez, "c’était un autre univers pour nous, c’est un hôtel de légende avec le Festival de Cannes, les stars,... "

Mais malgré cela, Nilufer est prise d’une envie… de frites ! "On était bien au soleil, avec la mer, etc. Mais ma femme a toujours été fana de frites, quand on vivait à Verviers on allait 3 à 4 fois par semaine chercher des frites, c’était son dada. Ici, dans le sud, on allait à gauche à droite manger et à chaque fois les frites n’étaient pas bien préparées… Et donc ma femme m’a dit : on ferait bien un commerce de frites, mais de frites authentiques, à l’ancienne… comme on a connu dans notre enfance !"

Après avoir trouvé de bonnes matières premières et obtenu une place sur le marché de Forville (avec l’appui du maire), La frite d’or voyait le jour il y a un an et demi. "On a commencé un petit commerce qui ne payait pas de mine : une étale avec deux tables et une remorque derrière. Mais de fil en aiguille, il s’est développé. C’est devenu le lieu de rendez-vous de tous les Belges de Cannes. Et aujourd’hui, ma femme c’est un peu la reine de la frite."

En racontant leur histoire, Mehdi veut délivrer un message d’espoir aux Verviétois après les épreuves qu’ils ont dû traverser comme les inondations. "On est Cannois parce qu’ils nous ont accueillis et ils nous ont permis de créer notre commerce et d’évoluer… Mais on restera toujours Verviétois, c’est dans notre ADN. On a envie de donner un message d’espoir aux Verviétois et de leur dire : tu ne sais pas de quoi demain est fait donc fais ce que tu as en tête, lances toi ! "