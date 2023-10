« Non, les jésuites ne quittent pas les collèges », affirme Thierry Dobbelstein, nouveau Provincial des jésuites d’Europe occidentale francophone

C’est avant tout un grand sentiment d’humilité car on se demande « Pourquoi ont-ils pensé à moi pour remplir ce service? » D’autant que je mesure bien les défis et les difficultés que ça représente puisque, durant 6 ans, j’ai été l’assistant des deux Provinciaux précédents. D’abord, une année à Bruxelles pour la Belgique francophone et le Grand-Duché de Luxembourg (NDLR : assistant de Franck Janin); puis les 5 années suivantes à Paris, quand nous avons créé la nouvelle Province des jésuites d’Europe occidentale francophone (NDLR : il secondait alors François Boëdec).

On se demande donc « Vais-je être à la hauteur? » « Serai-je capable de tenir le coup? » J’ai reçu beaucoup de messages d’encouragement et beaucoup m’ont aussi dit « Merci d’avoir accepté ». Si on accepte, c’est aussi parce qu’on a fait vœu d’obéissance. J’ai exprimé que j’étais disponible pour les services qu’on me demanderait de rendre.

Que représente cette fonction?

Il faut d’abord dire que je ne suis pas seul. J’ai un assistant qui assure toutes les urgences et je dispose d’un auxiliaire, un jésuite français, avec qui je partage la moitié des responsabilités puisque chaque année, à deux, nous devons faire le tour de toutes les communautés jésuites et notre province en compte 35 en France, en Belgique francophone, au Luxembourg, sur l’Île Maurice et en Grèce. Nous rencontrons chacun des jésuites, individuellement, pour un échange que nous appelons le compte de conscience. C’est un moment où le jésuite s’ouvre en conscience à son supérieur, partage ses joies, ses peines.

Dans ma fonction, je fais aussi le lien avec les autres provinces, il y en a seize en Europe. Chaque année, je vais donc consacrer du temps à rencontrer les autres Provinciaux européens. Il s’agit d’échanger sur ce qui se passe dans notre propre province et de prendre la mesure des défis qui sont communs à l’entièreté du continent.

Enfin, il y a tout l’aspect de rencontre et de représentation auprès de tous les collaborateurs. La mission ne se limite pas aux quelques centaines de jésuites que nous sommes. Il y a des milliers de personnes avec lesquelles nous travaillons.

Vous appartenez donc à l’Ordre des jésuites (soit la Compagnie de Jésus), comment le définiriez-vous, en 2023? Quelles sont encore ses missions?

Nos missions principales ont été définies par quatre priorités, qu’on appelle les préférences apostoliques universelles. La première, c’est de montrer la voie vers Dieu, en utilisant le discernement et les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, notre fondateur. Nous pensons que notre première mission est d’aider les personnes à faire l’expérience de Dieu ou à leur montrer combien il est déjà présent dans leur vie.

La seconde mission est celle de marcher avec les plus pauvres et les personnes blessées dans leur dignité, pour construire un monde réconcilié, un monde de justice et de paix.

La troisième, c’est celle de cheminer avec les jeunes dans la construction d’un monde porteur d’espérance. Ce n’est pas pour rien que nous avons fondé tellement d’écoles au cours des siècles.

Enfin, nous travaillons pour la défense de notre « Maison commune », pour vivre de la manière la plus intense possible la transition écologique.

" Un des défis, c’est de former les jeunes professeurs à découvrir qui était Ignace de Loyola et quels sont les axes de force de la pédagogie jésuite. " ©EdA Raphaëlle Gilles

Vous parliez de l’enseignement. Historiquement, l’Ordre des jésuites y est lié via la création de collèges, comme celui de SFX1, à Verviers, où vous avez été scolarisé. Ce lien, il existe toujours?

Je réponds très clairement oui. Certaines personnes nous demandent « Pourquoi quittez-vous les collèges? », nous ne les quittons absolument pas. Il y a beaucoup moins de jésuites que par le passé, donc il est plus rare de rencontrer un jésuite sur le terrain d’une école. Mais nous avons développé un réseau national, un réseau européen et un réseau mondial des écoles jésuites et nous continuons à investir beaucoup de moyens humains et financiers dans l’animation de ces réseaux.

À Verviers, il y a le collège SFX1 fondé par les jésuites et puis l’institut SFX2 qui a rejoint le réseau. Ces deux écoles n’ont plus de jésuites sur le terrain parce qu’il n’y a plus de jésuites à Verviers, tout simplement. Mais ces deux écoles font partie de notre réseau. L’an dernier, j’étais d’ailleurs encore dans le pouvoir organisateur de chacune de ces écoles. Le fait que nous investissions dans ces réseaux, c’est l’indication que nous croyons à la pédagogie jésuite qui est utile et féconde pour les jeunes d’aujourd’hui. Et il est important que les jeunes puissent en profiter même si on manque de jésuites sur le terrain. Un des défis, c’est de former les jeunes professeurs à découvrir qui était Ignace de Loyola et quels sont les axes de force de la pédagogie jésuite : former des hommes et des femmes avec et pour les autres, des hommes et des femmes compétents, doués de conscience et de compassion, et qui s’engagent.

Votre supérieur général est le prêtre vénézuélien Arturo Sosa. Votre « pape noir » comme il est appelé dans le grand public. Un terme que vous rejetez?

Ce terme est utilisé dans les médias mais nous ne l’utilisons jamais. La réponse est claire. D’autant qu’à l’heure actuelle, l’évêque de Rome, donc le pape, est jésuite.

C’est d’ailleurs une première que le pape soit issu de l’Ordre des jésuites. Au sein de la Compagnie de Jésus, comment cela a-t-il été perçu?

D’abord, ça a été une surprise. À titre privé, je ne savais pas qu’il y avait un cardinal jésuite qui était papabile. Je me souviens que pendant 2 ou 3 jours, il y a eu une sorte de silence de la part des jésuites. Après, rapidement, le pape François a pris contact avec la curie générale et nous avons été très touchés de la manière par laquelle il rentrait dans sa fonction d’évêque de Rome. Il l’a fait comme un religieux jésuite. On sentait combien le pape transpirait les préférences apostoliques universelles dont je viens de parler. C’est un homme des exercices spirituels. Il ne peut pas parler de Dieu sans avoir le souci des plus pauvres et de la justice dans le monde. Il a aussi le souci des jeunes et de l’annonce de l’évangile d’une manière authentique, qui peut être comprise par tous, y compris les non chrétiens. Et puis, il y a son magnifique encyclique Laudato si, où il a mis au centre des préoccupations des chrétiens l’obligation de prendre à bras-le-corps le défi écologique.

« Quand les prix augmentent, ce sont les plus petits qui le sentent passer »

Les témoignages affluent de citoyens de plus en plus pris à la gorge financièrement et qui ne savent plus remplir leur caddie de courses. Cette baisse du pouvoir d’achat, elle vous inspire quoi?

Quand les prix augmentent, ce sont toujours les plus petits qui le sentent passer. Quand le prix du mazout de chauffage augmente, c’est une catastrophe pour les personnes les plus fragilisées alors que les personnes bourgeoises qui ont eu l’occasion d’investir dans une maison neutre énergétiquement ne voient pas passer la note. Ça montre combien les questions de justice et d’injustice sont loin d’être facilement solubles.

Dans notre pays, on peut se réjouir que les allocations sociales et les revenus soient indexés mais, en même temps, quand il y a une indexation, celui qui a une petite allocation sociale la voit augmenter de quelques euros là où celui qui a un salaire net de plusieurs milliers d’euros le voit augmenter de plusieurs dizaines voire centaines d’euros. Parfois, je me demande pourquoi les partis de gauche ne proposent pas une autre manière de tenir compte des sauts d’index.

"Sans mobilier, sans chauffage, sans lien social, la rue était parfois le lieu d’une certaine sociabilisation." ©D.R.

Vous avez l’impression qu’il y a plus de précarité aujourd’hui? Ou peut-être est-elle différente?

J’ai vécu pendant 17 ans à Liège, jusqu’il y a 7 ans maintenant. J’habitais au centre-ville, rue Saint-Gilles, et la précarité, elle était devant mes yeux. La première personne que je croisais ou que je pouvais saluer, c’était une personne sans-abri, assise sur le sol, par tous les temps. Est-ce qu’il y a plus de précarité ou moins? Ce n’est pas à moi d’en juger. Mais, subjectivement, selon le quartier où j’habite, je peux être très touché par l’explosion de personnes qui vivent dans une grande précarité, sans avoir de toit, parfois. À Liège, j’ai pu découvrir que certains avaient un toit, mais n’avaient que ça, vraiment, et que si on les voyait dans la rue, c’est parce que ça n’avait aucun sens pour ces personnes de rester enfermées entre quatre murs et un plafond. Sans mobilier, sans chauffage, sans lien social, la rue était parfois le lieu d’une certaine sociabilisation. Un moyen d’exister en rencontrant des gens. J’y ai appris combien la relation toute simple de l’échange d’un sourire, de quelques paroles, est tellement précieuse. C’est reconnaître à la personne sa dignité, qui doit aller de pair avec des moyens financiers, mais la dignité est première. J’avoue que durant ces 17 années à Liège, j’ai été touché par la cordialité des Liégeois à l’égard des plus pauvres. La pièce de monnaie qui est offerte est souvent l’occasion de tailler une bavette et la bavette est plus importante que la pièce.

Ce thème de la précarité, de la pauvreté, il fait particulièrement écho en vous?

Oui et les exemples sont nombreux. Les jésuites sont très engagés dans l’accueil des réfugiés. Le service jésuite des réfugiés met la plus grosse partie de ses moyens à aller rendre visite à des personnes en centres fermés, ces personnes pour qui on fait tout pour qu’elles soient oubliées. On ne supporte même pas qu’elles occupent nos rues.

Au cours des cinq années où j’étais à Paris, j’allais au moins une fois par mois en prison, à Fleury-Mérogis, pour célébrer l’eucharistie en étant accompagné par des étudiants de sciences politiques. Lors de ces eucharisties, c’était prodigieux parce qu’on célébrait ensemble. Avec, d’un côté, les prisonniers qui font partie d’une des queues de la gaussienne que représente la population si on la place sur une échelle socio-économique; et de l’autre, les étudiants de sciences po qui faisaient partie de la tête de cette gaussienne. Vivre une célébration qui réunissait ainsi les deux extrêmes de la société française, c’était toucher du doigt ce dont nous rêvons. À savoir une société de communion et qui nous transforme. Sur le chemin du retour de la prison, je voyais combien ces étudiants étaient transformés. Leur regard sur le monde carcéral était tout différent. Ils étaient partis en tremblant; ils revenaient rayonnants. Je me rappelle une intention de prière spontanée d’un détenu qui disait « Merci à ces étudiants de venir à nous et nous rappeler que nous sommes toujours vivants et que nous ne sommes pas oubliés ».

Travaillant de nouveau maintenant à Paris, je peux dire que je vis dans un des quartiers les plus riches d’Europe. Je suis mal placé pour faire croire que je suis confronté au quotidien à situations de précarité. Cela fait d’ailleurs partie du paradoxe : nous faisons vœu de pauvreté, ce qui signifie que nous mettons tout en commun. Quand, dans un groupe relativement important, on met tout en commun (le salaire, les héritages, les pensions, les allocations…), on ne manque de rien. Comme religieux qui a fait vœu de pauvreté, je ne serai jamais confronté, personnellement, à la précarité mais j’espère que je resterai toujours confronté à des personnes en situation précaire et que je ne me réfugierai pas uniquement derrière les murs d’une communauté confortable.

« Suis-je convaincu que nous sommes obligés de changer notre manière de vivre? Oui… »

Les défis de la société actuelle sont gigantesques. Parlons d’abord de la conscience écologique. Les changements climatiques, ça vous effraie?

J’ai fait des études de physique et j’avais un cours de climatologie. Ce qui défraie l’actualité, c’était déjà ce qu’on m’expliquait il y a plus de 30 ans. Je me souviens du discours de mon prof qui disait que l’humanité ressemblait à une famille à bord d’une Jeep roulant à toute vitesse, avec la musique à fond, vers un précipice. Grâce à mes études, je ne suis pas dans la surprise.

Suis-je effrayé? Je ne dirais pas. Suis-je convaincu que nous sommes obligés de changer notre manière de vivre? Oui, pleinement. Je suis très heureux de voir que les jeunes ont saisi ce combat. Quand j’enseignais il y a 20 ans, j’avais l’impression que mes élèves écoutaient gentiment, d’une demi-oreille. À l’heure actuelle, je me rends compte que ce sont les jeunes qui boostent et qui secouent les professeurs en disant que la situation est encore plus grave que ce qu’on l’imagine.

Au sein de nos écoles, nous avons par exemple des écoteams. D’abord, je me réjouis qu’on les encourage. Ensuite, je me réjouis que les jeunes interpellent les directions et les pouvoirs organisateurs pour que ça aboutisse à de réels changements structurels dans et autour des écoles. Pour moi, c’est source d’espérance.

" Si les jeunes ne demandent pas un changement de la taxation des transports aériens; une action sur les prix du carburant… De qui est-ce que ça viendra? " ©D.R.

On voit en effet que les jeunes tentent de faire bouger les lignes sur cette question climatique. Plus que jamais, la jeunesse est un levier d’action indispensable pour le futur de notre monde?

Oui, ce sont les citoyens d’aujourd’hui et de demain. Nous ne pouvons pas attendre que nos politiques changent leurs priorités si l’opinion publique ne le leur demande pas. Si les jeunes ne demandent pas un changement de la taxation des transports aériens; une action sur les prix du carburant… De qui est-ce que ça viendra? Ce n’est par exemple pas normal qu’aux abords des écoles, il y ait des colonnes de voitures desquelles sort un seul enfant par véhicule. Il faudrait plutôt qu’il y ait des embouteillages de vélos et que lorsqu’il y a des voitures – car on ne sait pas toujours s’en passer –, ce soient 3 ou 4 enfants du même village qui en sortent.

Pour revenir aux écoles, quand il y a un débat sur les voyages scolaires et que les élèves, par eux-mêmes, décident de changer les destinations pour des raisons écologiques en choisissant une ville qui soit atteignable en train, je me dis qu’on a gagné quelque chose.

Diriez-vous que notre société est gangrenée par l’égoïsme, l’individualisme ou pensez-vous que non, la solidarité est bien présente?

Si nous voulons accompagner les personnes dans la création d’un monde d’espérance, il faut d’abord orienter son regard sur tous les exemples de solidarité. Si je ne vois que les réflexes d’égoïsme, d’abord, suis-je capable de les voir chez moi avant de les voir chez mon voisin? Si je les vois chez moi, j’ai la responsabilité de me changer, me transformer. Si je me focalise juste sur les réflexes d’égoïsme, je ne fais que me décourager et me désengager davantage. À l’inverse, je peux me laisser émouvoir par les réflexes de solidarité. Quand on voit ce qui s’est passé en région verviétoise pendant les inondations, c’est magnifique.

Voir tant de mains tendues durant cette période très compliquée pour notre région, ça vous a touché?

Oui. J’ai été touché de voir la fidélité de personnes encore des mois après, venant parfois de loin, pour continuer à donner un coup de main. Vous, médias, vous avez une responsabilité de donner de la place pour parler de ça, de ces mouvements de solidarité qui sont tellement importants pour notre société, et pas pour parler seulement des faits divers.