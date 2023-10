Commerces: une vague de fermetures à Spa, Verviers et Theux

Depuis quelques jours, la boulangerie Grignard, qui avait ouvert l’année dernière au début de la rue Servais à Spa, a fermé ses portes. Mais les boulangeries de Heusy et Rechain restent bien ouvertes.

La sandwicherie Capricieuses à Theux fermera fin novembre

Installée depuis plusieurs années sur la chaussée de Spa à Theux, la sandwicherie Capricieuses va fermer prochainement ses portes, dès le 30 novembre. "Les travaux, le covid et les augmentations de prix incessantes ne me permettent plus de continuer dans cette voie." Valérie Vieilvoye continuera toutefois son "activité en tant qu’indépendante complémentaire pour tous vos événements à domicile ou extérieurs."

Au Dragon à 6 Faces, situé en Crapaurue à Verviers, a fermé

Depuis la fin septembre, le magasin Au Dragon à 6 Faces, spécialisé dans les jeux de société, mangas et autre "Gameworkshop" a fermé ses portes depuis plusieurs jours. "Des facteurs indépendants à notre volonté nous obligent aujourd’hui, à laisser le Dragon au repos pour toujours."