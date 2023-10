Verviers renoue avec une vielle tradition ce week-end avec le festival du livre et de la BD (photos & vidéo)

Ces 7 et 8 octobre 2023, l’Athénée Thil Lorrain accueille dans son iconique hall d’entrée le festival du livre et de la BD, Nouvelle page, à Verviers. Plus de 50 auteurs et illustrateurs, parmi lesquels des artistes confirmés comme Myriam Leroy, Philippe Jarbinet, Martin Jamar, François Walthéry,..mais surtout de très nombreux acteurs de l’arrondissement de Verviers, sont réunis.