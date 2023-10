Élections 2024 : Jean-Paul Bastin sera tête de liste des Engagés aux régionales à Verviers, Vanessa Matz tête de liste fédérale et Alda Gréoli à l’Europe

Tout d’abord, aux régionales pour l’arrondissement de Verviers, c’est à nouveau le duo Jean-Paul Bastin et Marie-Martine Schyns qui va mener les équipes, avec le bourgmestre de Malmedy comme tête de liste. "Ces dernières années ont été marquées par différentes crises, dont les inondations dans notre arrondissement et les citoyens ont dû supporter le choc, comme pour toutes les autres crises. Au parlement de Wallonie, je veux pouvoir tout mettre en œuvre pour les soutenir car plus que jamais l’arrondissement de Verviers et ses habitants ont besoin d’être défendus, soutenus et représentés." Quant au fait d’un possible cumul avec son poste de bourgmestre, "certains pensent qu’en devenant député wallon, il est impossible de rester bourgmestre. Mais j’espère que je pourrai continuer, en fonction du taux de pénétration, à rester bourgmestre de la ville de Malmedy. Mais tout dépendra des résultats."

Ensuite, la Hervienne Marie-Martine Schyns prend part au jeu d’équipe et sera dernière suppléante sur la liste régionale de l’arrondissement verviétois. "Jean-Paul a déjà été suppléant aux régionales et a d’ailleurs déjà siégé comme suppléant. Cette fois, c’est à son tour d’être en tête de liste et je le soutiendrai avec toute ma conviction." Quant à la première suppléance, elle sera confiée à un élu ou élue de la communauté germanophone.

Concernant Vanessa Matz, d’Aywaille, elle mènera la liste des Engagés à la Chambre en province de Liège. L’actuelle députée fédérale, dont le président Maxime Prevot a été dithyrambique pour saluer sa mandature actuelle, va poursuivre "l’ensemble des combats que je mène avec une attention particulière à une politique respectueuse, authentique et courageuse."

Enfin, pour le scrutin européen, on retrouvera sur la liste des Engagés la présidente du CPAS de Spa et ancienne ministre, Alda Gréoli. "Le CPAS, c’est comme le poste de bourgmestre, nous sommes tous les jours confrontés à la réalité du terrain. C’est du concret. Et pour moi l’Europe, aussi du concret car s’il y a bien un lieu où on peut mettre en œuvre des réformes structurelles, c’est bien là."

À noter également qu’aucun verviétois, pourtant chef-lieu de l’arrondissement, ne mènera quelconque liste chez les Engagés lors des prochaines élections. "Nous ne savons pas satisfaire non plus toutes les communes de l’arrondissement, explique le président Maxime Prevot. Il y aura des Verviétois dans la liste évidemment. Mais Verviers est une ville dont il est urgent que les politiques régionales se préoccupent. Elle n’avait déjà pas besoin des inondations auxquelles elle a été confrontée avec un essoufflement socio-économique. C’est certainement en Wallonie une des villes pour laquelle on a le plus envie de s’engager."