Église de Mangombroux: un siècle de vie

"Mangombroux, au contraire de Stembert ou Heusy, n’a jamais été une commune, explique Claude Yvens, qui a écrit un livre sur l’histoire de Mangombroux et qui en prépare un second pour l’an prochain. L’église est très importante pour les habitants car c’est le seul lien officiel de Mangombroux. Grâce à l’édifice, ils peuvent dire qu’ils viennent de Mangombroux."

L’église de l’immaculée conception, qui fait partie de l’unité pastorale Notre-Dame du Magnificat Verviers-sud, a ainsi participé à la croissance de Mangombroux. "Il faut savoir qu’au XIXe siècle, il n’y avait pas grand-chose à Mangombroux. Tout juste quelques fermes sur les hauteurs mais rien dans la vallée. D’ailleurs, “brou” veut dire “marécage”, témoignant que la vallée n’était pas très hospitalière. Puis, les premières routes vers Jalhay et Jehanster ont été créées et quelques premières maisons se sont installées dans la vallée. Il y a eu aussi l’exploitation de carrières dans le centre de Mangombroux qui ont fait que le terrain s’est asséché. Nous sommes alors fin du XIXe siècle et il n’y avait toujours rien de religieux à Mangombroux. Il fallait alors rejoindre les paroisses de Stembert ou Heusy. Au début du XXe siècle, il y a eu d’abord une toute petite chapelle, de la taille d’une maison. Puis, après la première guerre mondiale, sous l’initiative d’un curé, l’abbé Fettweis, celui-ci a lancé un mouvement pour construire une église. Il a réussi à réunir les fonds pour la créer."

Construction: un an de travaux

Une construction de l’église qui a été assez rapide. "L’église a été construite en un an et terminée en 1924. il y a d’ailleurs une pierre qui en témoigne. Par contre, l’inauguration officielle avait eu lieu en 1925." Un siècle plus tard, l’édifice va donc être mis à l’honneur ce week-end avant de grandes festivités du centenaire prévues pour l’an prochain.