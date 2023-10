On se souvient que leur mise à l’arrêt était survenue en raison d’un différend entre la Ville de Verviers et la société privée chargée du chantier. Cela portait sur la nécessité ou non de construire des fondations à cet escalier monumental (avec un coût supplémentaire de plus de 100 000 €), ainsi qu’au mur de soutènement, alors qu’il n’y en avait pas initialement.

Finalement, une solution a été trouvée, qui "ne devrait pas engendrer de surcoût", selon l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR). Le budget de ce chantier, subsidié pour les parties classées, est de "550 000 € pour le mur et les escaliers et de 160 000 € pour les ferronneries".

Depuis la reprise des travaux, "les paliers ont été bétonnés et la partie supérieure du mur mitoyen est en train d’être stabilisée également, détaille-t-il. Le chantier a repris un bon rythme de croisière. Il restera ensuite à remettre les marches de l’escalier et les moellons du mur qui, à part ceux en très mauvais état, ont été récupérés et seront replacés à l’identique après rénovation. Il restera également à rénover et replacer les ferronneries du grand escalier, du mur et des deux escaliers menant à l’avenue Léopold II."

Pour quand tout cela sera-il terminé ? "On doit refaire le point sur le planning mais, a priori, courant du printemps 2024." Soit avec un an de retard par rapport au planning initial.